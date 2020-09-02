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Защитник Ворсклы вынужденно стал опорным хавбеком

Премьер-лига
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Страдает от травм уже 2 года

Защитник Ворсклы вынужденно стал опорным хавбеком
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Евгений Опанасенко рассказал о прошлых проблемах со здоровьем и неожиданной смене амплуа.

- Евгений, известно, что последний год Вы так или иначе испытывали последствия травмы или травм. Удалось все вылечить?

- Да, теперь, к счастью, уже здоров. Зимой на собрании повредил икроножную мышцу, причем в двух местах. Повезло, что начался карантин, приостановили чемпионат, и я не так много пропустил.

- За полугодие в Полтаве вы только дважды приняли участие в матчах Лиги. Причина, опять-таки, в трудностях со здоровьем?

- Это одна из двух причин. Другая - очевидно, начал проигрывать конкуренцию. Стартовый состав команды определяет ее наставник. И если команда побеждает, дает результат, разумеется, никто состав не будет менять.

- Можно сказать, что все это как-то продолжило серию «нефарт», которая сопровождает Вашу карьеру с лета 2018 года. Не жалеете о переходе в Турцию?

- Нет. Я вообще никогда ни о чем не жалею. Более того, если бы сейчас мог вернуться на два года назад, решил бы так же. Из всего можно взять что-то позитивное, как минимум - опыт.

- Девять матчей в турецкой Суперлиге с полутора лет - и это в самом расцвете карьеры ...

- Опять-таки, пожалуй, проиграл конкуренцию. Никаких «подводных течений» не было - по крайней мере, я о них не знаю.

- Зимой на тренировочных сборах «Ворсклы» вас пробовали в опорной зоне. Это довольно неожиданный эксперимент для футболиста, еще известного почти исключительно как крайнего защитника!

- Возникла такая ситуация, что первый поединок после перерыва пропускали все наши опорные хавбека. И тренеры решили наигрывать меня на эту позицию. Действительно, она необычна. Но футболист должен играть там, где ставит наставник. Затем меня не готовили к этому амплуа, однако во встрече с «Движением» я вышел в опорной зоне.

- В июле полтавская команда была очень близка к выигрышу Кубка Украины. Если бы можно было что-то изменить задним числом, бы посоветовали Юрию Максимову?

- Ничего. Юрий Вильевич прекрасно знает, что делать и как управлять командой.

- Сегодня «Ворскла» готовится ко второму туру Лиги в Закарпатье. Какие там условия и сколько еще планируется спаррингов?

- До сих пор все было хорошо - погода радовала. Однако сегодня целый день идет дождь. Имели спарринг с «проходят», потом еще с ними встретимся, после этого уже начнется подготовка ко второму туру чемпионата.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Евгений Опанасенко
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Источник:
УПЛ

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