Шахтер вышел из отпуска и возобновил тренировки - в первую команду позвали молодежь

Миниотпуск " горняков " завершен. Вечером 1 сентября, после шести дней отдыха, чемпионы Украины возобновили тренировочный процесс

Пока задействованые в матчах Лиги наций УЕФА футболисты "Шахтера" находятся в расположении своих сборных, другие начали подготовку к поединку 2-го тура УПЛ с львовским "Рухом".

Вечерняя сессия носила втягивающий характер. После пробежки и разминки "горняки" осваивали игровые упражнения в различных вариациях двусторонок. Индивидуально продолжают восстанавливаться травмированные Исмаили и Максим Малышев.

Вместе с первой командой занимались 8 футболистов "Шахтера" U21: голкипер Никита Турбаевский, защитники Марк Мампасси, Эдуард Козик, Александр Драмбаев, полузащитники Георгий Судаков, Денис Шостак, Константин Гуров и нападающий Эдвард Кобак.

Сегодня, 2 сентября, команда Луиша Каштру возвращается в режим утренних тренировок.