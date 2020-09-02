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Шахтер вышел из отпуска и возобновил тренировки - в первую команду позвали молодежь

Премьер-лига
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8 игроков

Шахтер вышел из отпуска и возобновил тренировки - в первую команду позвали молодежь
Новина українською

Миниотпуск "горняков" завершен. Вечером 1 сентября, после шести дней отдыха, чемпионы Украины возобновили тренировочный процесс

Пока задействованые в матчах Лиги наций УЕФА футболисты "Шахтера" находятся в расположении своих сборных, другие начали подготовку к поединку 2-го тура УПЛ с львовским "Рухом".

Вечерняя сессия носила втягивающий характер. После пробежки и разминки "горняки" осваивали игровые упражнения в различных вариациях двусторонок. Индивидуально продолжают восстанавливаться травмированные Исмаили и Максим Малышев.

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Вместе с первой командой занимались 8 футболистов "Шахтера" U21: голкипер Никита Турбаевский, защитники Марк Мампасси, Эдуард Козик, Александр Драмбаев, полузащитники Георгий Судаков, Денис Шостак, Константин Гуров и нападающий Эдвард Кобак.

Сегодня, 2 сентября, команда Луиша Каштру возвращается в режим утренних тренировок.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Максим Малышев тренировка
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Источник:
Шахтар

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