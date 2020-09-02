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Динамо проведет двустороннюю тренировку с молодежной командой
Как и "Шахтер", возобновили тренировки
Во вторник вечером, 1 сентября, на загородной клубной базе в Конча-Заспе
Перед ее началом главный тренер "Динамо" собрал всю команду и озвучил план на тренировочную сессию и объяснил, чем именно заниматься "бело-синие" в ближайшие полтора часа.
Тренировке на поле предшествовало теоретическое занятие, которое длилось около получаса.
Занятие началось с интенсивной разминки. Несмотря на жару, футболисты в течение всей тренировки работали на максимуме.
Затем динамовцы перешли к интенсивным игровым сериям с определенными задачами: отработка прессинга, выход из обороны в атаку и наоборот. Основная часть тренировки была насыщена игровыми и тактическими упражнениями.
Сегодня "бело-синие" собираются на базе, после планового медосмотра динамовцев ждет тренировки, а во второй половине дня киевляне проведут двустороннюю игру с "Динамо" U21.
После паузы на матчи сборных киевское "Динамо" 11 сентября сыграет с черниговской «Десной» в рамках 2-го тура УПЛ, а 15-го числа сойдется с АЗ (Алкмар) в поединке 3-го раунда квалификации Лиги.