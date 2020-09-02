Стало известно, кто покажет следующий матч киевского Динамо

Медиахолдинг 1+1 хочет сосредоточиться на футбольных трансляциях, в частности, уже есть договоренности с футбольными клубами "Динамо" и "Днепр-1", ведутся переговоры с другими представителями УПЛ.

"Уже вскоре зрители смогут снова болеть за любимые команды", говорится в пресс-релизе холдинга.

Так, в следующую пятницу, 11 сентября, в 19:00 на телеканале 2+2 состоится трансляция встречи "Динамо" – "Десна".