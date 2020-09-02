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Стало известно, кто покажет следующий матч киевского Динамо

Премьер-лига
(7 голосов)

Новости из мира украинских трансляций

Стало известно, кто покажет следующий матч киевского Динамо
Новина українською

Медиахолдинг 1+1 хочет сосредоточиться на футбольных трансляциях, в частности, уже есть договоренности с футбольными клубами "Динамо" и "Днепр-1", ведутся переговоры с другими представителями УПЛ.

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"Уже вскоре зрители смогут снова болеть за любимые команды", говорится в пресс-релизе холдинга.

Так, в следующую пятницу, 11 сентября, в 19:00 на телеканале 2+2 состоится трансляция встречи "Динамо" – "Десна".

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В статье: Телеканал 2+2 Динамо (Киев) СК Днепр-1 2+2 1+1
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Источник:
1+1

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Комментарии (5)
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androma (Вересневе)
02.09.2020 в 13:56
Дякую медіахолдінгу 1+1 за можливість хоч іноді побачити футбол по ТБ
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+3
-1
nabo32
02.09.2020 в 13:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Димитър из Софии (София)
02.09.2020 в 12:58
Все равно лучше чем аналы.
Ответить
+5
-2
TonyAdams (Донецк)
02.09.2020 в 13:29
Анал 2+2 лучше?
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+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.09.2020 в 13:37
В 100 разів,тим більше доступний у Т2, а не брехливий вилизувач кротам як Фуфло- тридвараз.
+4
-1


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