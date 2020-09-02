Премьер-лига
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Стало известно, кто покажет следующий матч киевского Динамо
Новости из мира украинских трансляций
Медиахолдинг 1+1 хочет сосредоточиться на футбольных трансляциях, в частности, уже есть договоренности с футбольными клубами "Динамо" и "Днепр-1", ведутся переговоры с другими представителями УПЛ.
"Уже вскоре зрители смогут снова болеть за любимые команды", говорится в пресс-релизе холдинга.
Так, в следующую пятницу, 11 сентября, в 19:00 на телеканале 2+2 состоится трансляция встречи "Динамо" – "Десна".
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Источник:1+1
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Комментарии (5)
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androma (Вересневе)
02.09.2020 в 13:56
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+3
-1
nabo32
02.09.2020 в 13:53
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0
0
Димитър из Софии (София)
02.09.2020 в 12:58
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+5
-2
TonyAdams (Донецк)
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