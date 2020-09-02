Цитаишвили о Жерсоне Родригесе: С такими игроками надо уметь работать

Вингер правого фланга Динамо и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили рассказал о люксембургского одноклубника Жерсона Родригеса и вспомнил его сложный характер.

С такими игроками нужно уметь работать. Не только иностранцев имею в виду, а тех, кто не сильно любит уделять внимание футболу, а пойти куда-то посидеть. Мирча Луческу умеет это делать.

Родригес - хороший футболист. Все в команде знали, что у него есть качественные данные. Он хорошо начал, когда только пришел в "Динамо". Сейчас тоже. Главное - стабильность и чтобы куда-то "влево" не развернуло. Киев может развернуть. Не только его, многих.

Со мной в команде были ребята, которые сейчас вообще в футбол не играют. И моего возраста, а также младшие. Жизнь так: ты где-то нарушил режим, пройдет год и это скажется. Играли в академии, а потом не взяли в U-19 и закончили с футболом.