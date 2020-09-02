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Цитаишвили о Жерсоне Родригесе: С такими игроками надо уметь работать

Премьер-лига
(3 голосов)

Вспомнил своих товарищей, не дошли до взрослого футбола

Цитаишвили о Жерсоне Родригесе: С такими игроками надо уметь работать
Новина українською

Вингер правого фланга Динамо и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили рассказал о люксембургского одноклубника Жерсона Родригеса и вспомнил его сложный характер.

С такими игроками нужно уметь работать. Не только иностранцев имею в виду, а тех, кто не сильно любит уделять внимание футболу, а пойти куда-то посидеть. Мирча Луческу умеет это делать.

Родригес - хороший футболист. Все в команде знали, что у него есть качественные данные. Он хорошо начал, когда только пришел в "Динамо". Сейчас тоже. Главное - стабильность и чтобы куда-то "влево" не развернуло. Киев может развернуть. Не только его, многих.

Со мной в команде были ребята, которые сейчас вообще в футбол не играют. И моего возраста, а также младшие. Жизнь так: ты где-то нарушил режим, пройдет год и это скажется. Играли в академии, а потом не взяли в U-19 и закончили с футболом.

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Источник:
Отдушивдушу
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Комментарии (5)
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Пришта Литин (Киев)
02.09.2020 в 15:32
ВЬІ-би себя в рот.
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+1
0
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Juva_07 (UA)
02.09.2020 в 16:12
Слишком много упоминаний в прессе об этом игроке. Лучше бы Жора ты так активно играл, как любишь коменты давать. Будем считать это большим авансом)
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0
0
Володимирович (Кременчуг)
02.09.2020 в 16:43
Жаль , що " ПроФутбол " закрили, готовий експерт же є!
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0
0
Zak Zak (Киев)
02.09.2020 в 15:37
Т.е. сказал напрямую, что Михайличенко и Хацкевич не умели работать. А при Михе пел ему дифирамбы в своих интервью. Все таки большинство футболистов подхалимы и с мозгами явно не дружат
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+2
0
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simargl (Чернигов)
02.09.2020 в 15:02
В тренеры пора. Такой умный и говорливый ...
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+1
-1


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