Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины

Об этом говорили давно, но официального подтверждения пришлось немного подождать. Один из лучших бомбардиров украинского футбола вернулся в родной чемпионат. Ковалевский "Колос", который по итогам дебютного сезона в высшем дивизионе получил право выступать в Лиге Европы, объявил о подписании контракта с 35-летним Евгением Селезневым.

Как заявил во время презентации президент "Колоса" Андрей Засуха, продолжительность сотрудничества между клубом и футболистом зависит от его выступлений: "На сколько? Его физическое состояние покажет. Если он не забьет свои 15 голов за один год и захочет играть еще, то Добро пожаловать". В "Колосе" Селезнев будет играть под 11-м номером.

Воспитанник донецкого "Шахтера" заявил о себе, выступая в аренде в киевском "Арсенале". В первом полноценном сезоне на уровне высшего дивизиона (2007/08) Евгений забил 17 голов за канониров, став вторым бомбардиром чемпионата. Затем были два года в "Днепре", возвращение на год в "Шахтер" и снова днепровский клуб, за который он выступал уже без перерывов с 2012-го по 2016-й.

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Наивысшим достижением в его карьере можно считать выход с "Днепром" в финал Лиги Европы в сезоне 2014/15. Именно голы Селезнева позволили команде Маркевича победить "Наполи" в полуфинале. Однако в решающем матче против "Севильи" он сыграл лишь 12 минут.

Всего в чемпионате Украины Селезнев сыграл 230 матчей, в которых забил 111 голов. Это третий показатель в истории высшего дивизиона. Чтобы побить рекорд Максима Шацких, Селезневу нужно забить еще 14 голов.

После "Днепра" Селезнев полгода неудачно поиграл за российскую "Кубань", на полгода вернулся в "Шахтер", сменил три клуба в Турции ("Карабюкспор", "Акхисарспор" и "Бурсаспор"), а также съездил на полсезона в "Малагу". В прошлом сезоне Евгений сыграл 32 матча за "Бурсаспор" во втором дивизионе чемпионата Турции, в которых забил 13 голов.

Напомним, что 17-го сентября "Колос" дебютирует в Лиге Европы - ковалевцы на выезде сыграют с греческим "Арисом". Если команде Костишина удастся победить, в третьем раунде квалификации она сыграет с хорватской "Риекой".