  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Замахнется на рекорд Шацких

Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины
UA-Футбол
Новина українською

Об этом говорили давно, но официального подтверждения пришлось немного подождать. Один из лучших бомбардиров украинского футбола вернулся в родной чемпионат. Ковалевский "Колос", который по итогам дебютного сезона в высшем дивизионе получил право выступать в Лиге Европы, объявил о подписании контракта с 35-летним Евгением Селезневым.

Как заявил во время презентации президент "Колоса" Андрей Засуха, продолжительность сотрудничества между клубом и футболистом зависит от его выступлений: "На сколько? Его физическое состояние покажет. Если он не забьет свои 15 голов за один год и захочет играть еще, то Добро пожаловать". В "Колосе" Селезнев будет играть под 11-м номером.

Воспитанник донецкого "Шахтера" заявил о себе, выступая в аренде в киевском "Арсенале". В первом полноценном сезоне на уровне высшего дивизиона (2007/08) Евгений забил 17 голов за канониров, став вторым бомбардиром чемпионата. Затем были два года в "Днепре", возвращение на год в "Шахтер" и снова днепровский клуб, за который он выступал уже без перерывов с 2012-го по 2016-й.

Фотогалерея

Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины - фото 1Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины - фото 2Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины - фото 3Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины - фото 4Официально. Евгений Селезнев вернулся в Чемпионат Украины - фото 5

Наивысшим достижением в его карьере можно считать выход с "Днепром" в финал Лиги Европы в сезоне 2014/15. Именно голы Селезнева позволили команде Маркевича победить "Наполи" в полуфинале. Однако в решающем матче против "Севильи" он сыграл лишь 12 минут.

Всего в чемпионате Украины Селезнев сыграл 230 матчей, в которых забил 111 голов. Это третий показатель в истории высшего дивизиона. Чтобы побить рекорд Максима Шацких, Селезневу нужно забить еще 14 голов.

После "Днепра" Селезнев полгода неудачно поиграл за российскую "Кубань", на полгода вернулся в "Шахтер", сменил три клуба в Турции ("Карабюкспор", "Акхисарспор" и "Бурсаспор"), а также съездил на полсезона в "Малагу". В прошлом сезоне Евгений сыграл 32 матча за "Бурсаспор" во втором дивизионе чемпионата Турции, в которых забил 13 голов.

Напомним, что 17-го сентября "Колос" дебютирует в Лиге Европы - ковалевцы на выезде сыграют с греческим "Арисом". Если команде Костишина удастся победить, в третьем раунде квалификации она сыграет с хорватской "Риекой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
02.09.2020 в 17:05
а шо такое? семья Петухова никак не может наесться?
Ответить
+1
-1
avatar
Juva_07 (UA)
02.09.2020 в 16:09
Авторы, зачем выставлять такую неудачную фотку Селезнева?! А этот кадр хоть бы подстригся для приличия...
Ответить
+2
0
avatar
beatles (Крижопіль)
02.09.2020 в 16:58
Вот не поверите, но это лучшая фото Евгения))) Он такой и есть)
Ответить
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.09.2020 в 17:06
это еще и отфошотопленное фото, исходник еще печальнее
Ответить
+3
0
Пришта Литин (Киев)
02.09.2020 в 15:33
Возвращение блудного сЬІна))
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...