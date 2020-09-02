Премьер-лига
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Состоялось заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ
Каждую неделю будут проходить встречи Рабочей группы
Во вторник, 2 сентября, в 11:00 в Доме футбола началось первое заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ.
На заседании присутствовали: исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий, представители клубов УПЛ, а также приглашенные медиа-эксперты.
В течение конструктивного обсуждения, длившегося полтора часа, определен порядок функционирования Рабочей группы по созданию УПЛ ТВ. В частности, решено, что каждую неделю будут проходить встречи Рабочей группы.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
02.09.2020 в 16:22
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K-Spirit (Киев)
02.09.2020 в 16:59
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