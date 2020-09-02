Состоялось заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ

Во вторник, 2 сентября, в 11:00 в Доме футбола началось первое заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ.

На заседании присутствовали: исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий, представители клубов УПЛ, а также приглашенные медиа-эксперты.

В течение конструктивного обсуждения, длившегося полтора часа, определен порядок функционирования Рабочей группы по созданию УПЛ ТВ. В частности, решено, что каждую неделю будут проходить встречи Рабочей группы.