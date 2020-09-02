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Состоялось заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ

Премьер-лига
(1 голосов)

Каждую неделю будут проходить встречи Рабочей группы

Состоялось заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ
Новина українською

Во вторник, 2 сентября, в 11:00 в Доме футбола началось первое заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ.

На заседании присутствовали: исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий, представители клубов УПЛ, а также приглашенные медиа-эксперты.

В течение конструктивного обсуждения, длившегося полтора часа, определен порядок функционирования Рабочей группы по созданию УПЛ ТВ. В частности, решено, что каждую неделю будут проходить встречи Рабочей группы.

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В статье: УПЛ
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
02.09.2020 в 16:22
Ну что ж ... удачи в создании нового платного канала. Циганык первый кандидат на трудоустройство на УПЛ-платформе ))
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K-Spirit (Киев)
02.09.2020 в 16:59
Не на платформе, а на панели.
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