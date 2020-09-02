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Минай представил Шиндера
Теперь официально
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33-летний игрок подписал с клубом контракт, сроки которого не сообщаются. В своей новой команде Антон взял №19.
Футболист уже заявлен в УПЛ и может дебютировать в ближайшем матче 2-го тура УПЛ с "Александрией".
Напомним, что Шиндер – воспитанник сумского футбола. Всеукраинскую славу получил, играя за "Таврию", "Шахтер", "Черноморец", "Ворсклу".
Также поиграл и за рубежом - в России, Казахстане, Венгрии, Германии, сыграл два матча за сборную Украины.