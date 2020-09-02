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Минай представил Шиндера

Премьер-лига
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Теперь официально

Минай представил Шиндера
Новина українською

"Минай" официально представил очередного новичка команды, которым стал эксфорвард сборной Украины Антон Шиндер.

33-летний игрок подписал с клубом контракт, сроки которого не сообщаются. В своей новой команде Антон взял №19.

Футболист уже заявлен в УПЛ и может дебютировать в ближайшем матче 2-го тура УПЛ с "Александрией".

Напомним, что Шиндер – воспитанник сумского футбола. Всеукраинскую славу получил, играя за "Таврию", "Шахтер", "Черноморец", "Ворсклу".

Также поиграл и за рубежом - в России, Казахстане, Венгрии, Германии, сыграл два матча за сборную Украины.

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В статье: Антон Шиндер ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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