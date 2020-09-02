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Солигорский Шахтер выкупил у киевского Динамо контракт Корзуна

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек вернулся в Беларусь на постоянной основе

Солигорский Шахтер выкупил у киевского Динамо контракт Корзуна
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун продолжит карьеру в солигорском "Шахтере".

Футболист перешел в белорусский клуб на постоянной основе, подписав с "Шахтером" контракт до конца 2023 года.

Отметим, что Никита является воспитанником минского "Динамо", в составе которого он и начал свою профессиональную карьеру в 2012 году.

В феврале 2016 футболист перешел в "Динамо" (Киев), однако в составе киевлян закрепиться не сумел.

После двух с половиной сезонов в киевском клубе вернулся в минское "Динамо" на правах аренды. Также был в арендах в клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).

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В статье: Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев) Никита Корзун
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