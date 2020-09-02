Солигорский Шахтер выкупил у киевского Динамо контракт Корзуна

Полузащитник киевского " Динамо " Никита Корзун продолжит карьеру в солигорском "Шахтере".

Футболист перешел в белорусский клуб на постоянной основе, подписав с "Шахтером" контракт до конца 2023 года.

Отметим, что Никита является воспитанником минского "Динамо", в составе которого он и начал свою профессиональную карьеру в 2012 году.

В феврале 2016 футболист перешел в "Динамо" (Киев), однако в составе киевлян закрепиться не сумел.

После двух с половиной сезонов в киевском клубе вернулся в минское "Динамо" на правах аренды. Также был в арендах в клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).