Президент Колоса: Следующий этап – чемпионство в Украине

Президент "Колоса" Андрей Засуха на открытии нового стадиона рассказал о планах и амбициях клуба.

– Три года назад вы играли в любителях, вышли в еврокубки, подписали Селезнева. Это футбольный Блицкриг?

– Главное, не перегореть. Сейчас все хорошо получается, но в случае осечки все скажут: "Вот, перегорела звезда". Надо поддерживать такой уровень "Колоса". Следующий этап – чемпионство в Украине. К нему нужно еще дойти. Не такими темпами, но... – сказал Засуха.

Напомним, что по итогам дебютного сезона в УПЛ "Колос" занял шестое место и через плей-офф завоевал право сыграть в Лиге Европы.