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Президент Колоса: Следующий этап – чемпионство в Украине
Большие амбиции сельского клуба
Президент "Колоса" Андрей Засуха на
– Три года назад вы играли в любителях, вышли в еврокубки, подписали Селезнева. Это футбольный Блицкриг?
– Главное, не перегореть. Сейчас все хорошо получается, но в случае осечки все скажут: "Вот, перегорела звезда". Надо поддерживать такой уровень "Колоса". Следующий этап – чемпионство в Украине. К нему нужно еще дойти. Не такими темпами, но... – сказал Засуха.
Напомним, что по итогам дебютного сезона в УПЛ "Колос" занял шестое место и через плей-офф завоевал право сыграть в Лиге Европы.