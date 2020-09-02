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Президент Колоса: Следующий этап – чемпионство в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Большие амбиции сельского клуба

Президент Колоса: Следующий этап – чемпионство в Украине
Новина українською

Президент "Колоса" Андрей Засуха на открытии нового стадиона рассказал о планах и амбициях клуба.

– Три года назад вы играли в любителях, вышли в еврокубки, подписали Селезнева. Это футбольный Блицкриг?

– Главное, не перегореть. Сейчас все хорошо получается, но в случае осечки все скажут: "Вот, перегорела звезда". Надо поддерживать такой уровень "Колоса". Следующий этап – чемпионство в Украине. К нему нужно еще дойти. Не такими темпами, но... – сказал Засуха.

Напомним, что по итогам дебютного сезона в УПЛ "Колос" занял шестое место и через плей-офф завоевал право сыграть в Лиге Европы.

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В статье: Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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FCZK-1922 (Кировоград)
02.09.2020 в 21:13
Засуха ты бы лучше перестало у людей землю рейдерить с помощю "героев"
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simargl (Чернигов)
02.09.2020 в 21:12
Чемпионом ? И легко, только надо купить вместо Колоса Шахтер или Динамо ))))
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Ten0N (Leopolis)
02.09.2020 в 20:57
Вахаха, скоро засуха начнется и п1здарики Колосу будут.
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Микко82 (Херсон)
02.09.2020 в 20:43
Апетит приходить під час їжі... Мріяти не шкідливо.
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armik (Киев)
02.09.2020 в 20:49
Процесс поглощения называется \да, а їжа - это предмет поглощения.
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Serega1111 (Киев)
02.09.2020 в 21:00
Нет в украинском языке слова "\да"
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