Ворскла в спарринге обыграла Минай

Пока национальные сборные готовятся к матчам лиги наций, "Минай" и "Ворскла" провели между собой очередной контрольный поединок.

И если в субботу победителем вышел "Минай" (4:2), то сегодня викторию праздновали уже полтавчане.

"Минай" открыл счет в первом тайме (отличился новичок команды Шиндер), однако после перерыва Васин и Кулач склонили чашу весов в пользу "Ворсклы" – 2:1.

Минай - Ворскла 1:2

Голы: Шиндер, 13 - Васин, 58, Кулач, 70

Минай: Попович, Меличенко, Матич, Маткобожик, Ткачук, Голодюк, Нуриев, Кожанов, Пеняшко, Шиндер, игрок на просмотре

Ворскла (первый тайм): Ткаченко, Сапай, Альюн, Яворский, Пердута, Кане, Скляр, Пуцлин, Васин, Кулач, Степанюк

Ворскла (второй тайм): Ткаченко (Исенко, 60), Опанасенко, Альюн, Яворский, Якубу, Татарков, Ребенок, Скляр, Пешич, Кулач, Васин