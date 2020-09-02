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Ворскла в спарринге обыграла Минай
Полтавчане поквитались за субботнее поражение
Пока национальные сборные готовятся к матчам лиги наций, "Минай" и "Ворскла" провели между собой очередной контрольный поединок.
И если в субботу победителем вышел "Минай" (4:2), то сегодня викторию праздновали уже полтавчане.
"Минай" открыл счет в первом тайме (отличился новичок команды Шиндер), однако после перерыва Васин и Кулач склонили чашу весов в пользу "Ворсклы" – 2:1.
Минай - Ворскла 1:2
Голы: Шиндер, 13 - Васин, 58, Кулач, 70
Минай: Попович, Меличенко, Матич, Маткобожик, Ткачук, Голодюк, Нуриев, Кожанов, Пеняшко, Шиндер, игрок на просмотре
Ворскла (первый тайм): Ткаченко, Сапай, Альюн, Яворский, Пердута, Кане, Скляр, Пуцлин, Васин, Кулач, Степанюк
Ворскла (второй тайм): Ткаченко (Исенко, 60), Опанасенко, Альюн, Яворский, Якубу, Татарков, Ребенок, Скляр, Пешич, Кулач, Васин