Олимпик подписал украинца из чемпионата Польши

" Олимпик " объявил о подписании контракта с 28-летним украинским хавбеком Русланом Бабенко, который пришел в клуб на правах свободного агента.

Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде полузащитник будет играть под №20.

Напомним, что Бабенко является воспитанником "Днепра", где и дебютировал в УПЛ в 2011 году.

В Украине также поиграл в "Волыни", "Стали" и "Черноморце". За рубежом играл за норвежский "Бодо-Глимт", а последний сезон провел в польском клубе "Ракув" (22 матча, 2 гола).