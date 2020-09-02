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Олимпик подписал украинца из чемпионата Польши
Руслан Бабенко вернулся в УПЛ
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Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде полузащитник будет играть под №20.
Напомним, что Бабенко является воспитанником "Днепра", где и дебютировал в УПЛ в 2011 году.
В Украине также поиграл в "Волыни", "Стали" и "Черноморце". За рубежом играл за норвежский "Бодо-Глимт", а последний сезон провел в польском клубе "Ракув" (22 матча, 2 гола).
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Источник:ФК Олимпик
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