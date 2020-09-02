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Олимпик подписал украинца из чемпионата Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Руслан Бабенко вернулся в УПЛ

Олимпик подписал украинца из чемпионата Польши
Новина українською

"Олимпик" объявил о подписании контракта с 28-летним украинским хавбеком Русланом Бабенко, который пришел в клуб на правах свободного агента.

Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде полузащитник будет играть под №20.

Напомним, что Бабенко является воспитанником "Днепра", где и дебютировал в УПЛ в 2011 году.

В Украине также поиграл в "Волыни", "Стали" и "Черноморце". За рубежом играл за норвежский "Бодо-Глимт", а последний сезон провел в польском клубе "Ракув" (22 матча, 2 гола).

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В статье: Руслан Бабенко Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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