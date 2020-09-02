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Павелко обещает на новом стадионе Колоса матчи различных сборных Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Президенту УАФ понравилась арена

Павелко обещает на новом стадионе Колоса матчи различных сборных Украины
Новина українською

Второго сентября в селе Ковалевка в Киевской области состоялось открытие реконструированного стадиона местного клуба "Колос".

Заглянул на мероприятие и президент УАФ Андрей Павелко, который так прокомментировал данное событие:

"Сегодня в украинской футболе большой праздник. Я благодарен «Колосу» за ту большую работу, которую он сделал не только для Киевской области, но и для всей страны. Клуб не только демонстрирует спортивные результаты, получив право выступать в квалификации Лиги Европы, но и занимается детско-юношеским футболом и развивает свою инфраструктуру. Это стадион действительно европейского уровня, на котором, я уверен, будут коваться будущие победы команды. По 10-балльной шкале я бы поставил ему 10 баллов. Сегодня это центральная футбольная арена Киевской области.

Я уверен, что благодаря инфраструктуре и логистике нового стадиона здесь может развиваться не только сам клуб. Думаю, что вскоре мы сможем увидеть здесь матчи молодежной, юношеских и девичьих сборных Украины. Это будет отличный подарок для местных болельщиков, которые смогут посмотреть международные поединки самого высокого уровня", - сказал Павелко.

Напомним, что вместимость арены составляет пять тысяч зрителей. Реконструкция длилась чуть больше года (413 дней). На восстановление стадиона было потрачено 150 млн гривен.

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В статье: Андрей Павелко Колос (Ковалевка)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
02.09.2020 в 23:45
И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО Павелко-ты лучше сухари суши и теплые вещи собирай
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