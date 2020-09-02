Павелко обещает на новом стадионе Колоса матчи различных сборных Украины

Второго сентября в селе Ковалевка в Киевской области состоялось открытие реконструированного стадиона местного клуба "Колос".

Заглянул на мероприятие и президент УАФ Андрей Павелко, который так прокомментировал данное событие:

"Сегодня в украинской футболе большой праздник. Я благодарен «Колосу» за ту большую работу, которую он сделал не только для Киевской области, но и для всей страны. Клуб не только демонстрирует спортивные результаты, получив право выступать в квалификации Лиги Европы, но и занимается детско-юношеским футболом и развивает свою инфраструктуру. Это стадион действительно европейского уровня, на котором, я уверен, будут коваться будущие победы команды. По 10-балльной шкале я бы поставил ему 10 баллов. Сегодня это центральная футбольная арена Киевской области.

Я уверен, что благодаря инфраструктуре и логистике нового стадиона здесь может развиваться не только сам клуб. Думаю, что вскоре мы сможем увидеть здесь матчи молодежной, юношеских и девичьих сборных Украины. Это будет отличный подарок для местных болельщиков, которые смогут посмотреть международные поединки самого высокого уровня", - сказал Павелко.

Напомним, что вместимость арены составляет пять тысяч зрителей. Реконструкция длилась чуть больше года (413 дней). На восстановление стадиона было потрачено 150 млн гривен.