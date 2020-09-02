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Печерский суд Киева удовлетворил иск Суркисов к Приватбанку на 350 млн долларов

Премьер-лига
(4 голосов)

В Динамо можно ожидать громких трансферов?

Печерский суд Киева удовлетворил иск Суркисов к Приватбанку на 350 млн долларов
Новина українською

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку", сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев.

Речь идет о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать депозиты данных компаний, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

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Также сообщается, что банк не планирует выплачивать данную сумму в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).

Также ожидается, что впереди может быть апелляция и кассация по данному решению, так как решение в пользу Суркисов принято первой инстанцией.

Напомним, в 2016-м при национализации "Приватбанка" Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета (более 1 млрд гривен) попали под списание средств в пользу государства.

В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании Суркисов связанными с "Приватбанком", а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

В июне 2020-го суд отклонил апелляцию Кабмина по выплате Суркисам 250 млн долларов.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Приватбанк
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Комментарии (12)
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hatenoobs1 (Самара)
02.09.2020 в 23:50
вы на америкосов посмотрите - 16% нигеров чморят всю страну - а почему - потому что жыдовское отродье на этом деле зарабатывает деньги и популярность...а в странах бывшего СССР даже статистики нет сколько этого дерьма кровь славянскую сосёт....
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0
0
миг-25 (киев)
02.09.2020 в 23:49
Так ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ по этому делу было вынесено ЕЩЕ в 2016 году но ворюга Привата Петя Мародер - исполняя обязанности Президента-это тормозил Теперь ждем доставки в Украину Ахметова и Гонтаревой в суд
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0
0
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donkrot (Донецк)
02.09.2020 в 23:50
Выносится мусор, решение принимается!!!
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0
0
hatenoobs1 (Самара)
02.09.2020 в 23:47
Если б печерских и ВСЕХ их родных и друзей замочили - больше бы такого не было бы...А ещё лучше если бы и этих жыдят сукрисов замочили вместе с печерским отродьем...Я просто угораю с хохлов, хахаха, - выбирают жыдов, типа сукрисов, и потом на тяжкую жизнь в стране под жыдами жалуются... У нас в России жыдовского отродья тоже хватает - это правда...
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0
0
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donkrot (Донецк)
02.09.2020 в 23:32
Печерский суд, самый гуманный суд в мире!! В Печерском суде возможно всё! В Печерском суде исполняются мечты!!!
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+3
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.09.2020 в 23:06
Суркис сделает дарственную на счет бюджета?
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0
-1
ShtanGa (Славське)
02.09.2020 в 23:04
Разом з Коломою попадають під РІКО...ніхто нікому нічого не дасть
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+2
-1
yurets87 (запоріжжя)
02.09.2020 в 22:57
шо там за Месси сколько просят???
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+1
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
02.09.2020 в 22:50
Нехай той суддя вовчара виплачує це зі своєї кошені! А не розраховує на сплату з держбюджету...
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+3
-1
миг-25 (киев)
02.09.2020 в 23:51
Ну да ПРИВАТ грабил -Мародер Ахмет и Гонтарева-Вот пусть эти уроды- УЖЕ МИЛЛИАРДЕРЫ и платят с награбленного у украинцев и их вкладов
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0
0
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donkrot (Донецк)
02.09.2020 в 23:52
Переименуйся в "бенина соска"
0
0
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 22:38
Удивляться давно нечему
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+5
-1


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