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Печерский суд Киева удовлетворил иск Суркисов к Приватбанку на 350 млн долларов
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Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку", сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев.
Речь идет о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать депозиты данных компаний, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Также сообщается, что банк не планирует выплачивать данную сумму в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).
Также ожидается, что впереди может быть апелляция и кассация по данному решению, так как решение в пользу Суркисов принято первой инстанцией.
Напомним, в 2016-м при национализации "Приватбанка" Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета (более 1 млрд гривен) попали под списание средств в пользу государства.
В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании Суркисов связанными с "Приватбанком", а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.
В июне 2020-го суд отклонил апелляцию Кабмина по выплате Суркисам 250 млн долларов.
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