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Шахтер 5 сентября сыграет спарринг с Олимпиком

Премьер-лига
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Донецкое дерби состоится в Киеве

Шахтер 5 сентября сыграет спарринг с Олимпиком
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в рамках тренировочного процесса проведет товарищеский матч с донецким "Олимпиком".

Игра состоится в субботу, 5 сентября, в Киеве на УТК имени Банникова. Начало в 11:00.

Встреча пройдет без зрителей. Трансляция будет доступна на Shakhtar TV.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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