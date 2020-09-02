Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер 5 сентября сыграет спарринг с Олимпиком
Донецкое дерби состоится в Киеве
Донецкий "
Игра состоится в субботу, 5 сентября, в Киеве на УТК имени Банникова. Начало в 11:00.
Встреча пройдет без зрителей. Трансляция будет доступна на Shakhtar TV.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...