Ингулец устроил спарринг, чтобы увидеть в действии потенциальных игроков U-19 и U-21

Петровский " Ингулец " устроил просмотр футболистов для молодежных составов ФК "Ингулец" U-19 и U-21.

На нем присутствовали некоторые футболисты главной команды и тренерский штаб.

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Напомним, что каждый клуб УПЛ должен иметь свои команды U-19 и U-21. Новички УПЛ, "Ингулец", "Рух" и Минай, пока формируют эти команды.