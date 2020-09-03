Премьер-лига
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Ингулец устроил спарринг, чтобы увидеть в действии потенциальных игроков U-19 и U-21
Оценивали их и наставник, и игроки главной команды
Петровский "
На нем присутствовали некоторые футболисты главной команды и тренерский штаб.
Напомним, что каждый клуб УПЛ должен иметь свои команды U-19 и U-21. Новички УПЛ, "Ингулец", "Рух" и Минай, пока формируют эти команды.
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Источник:Інгулець
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