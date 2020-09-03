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Ингулец устроил спарринг, чтобы увидеть в действии потенциальных игроков U-19 и U-21

Премьер-лига
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Оценивали их и наставник, и игроки главной команды

Ингулец устроил спарринг, чтобы увидеть в действии потенциальных игроков U-19 и U-21
Новина українською

Петровский "Ингулец" устроил просмотр футболистов для молодежных составов ФК "Ингулец" U-19 и U-21.

На нем присутствовали некоторые футболисты главной команды и тренерский штаб.

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Напомним, что каждый клуб УПЛ должен иметь свои команды U-19 и U-21. Новички УПЛ, "Ингулец", "Рух" и Минай, пока формируют эти команды.

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В статье: Ингулец (Петрово) U-19 U-21
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Источник:
Інгулець

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