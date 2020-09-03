Премьер-лига
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Официально: Минай арендовал защитника Днепр-1
Срок назвать "забыли"
Новичком "
Он играет на позиции центрального защитника. Воспитанник "Днепра". Там и начинал свою профессиональную карьеру футболиста.
Еще за "Днепр" успел сыграть один сезон 2016/2017, а потом перешел в "Днепр-1". В этой команде Максим играл со Второй лиги и вместе с ней вышел в УПЛ. В его активе 90 игр за этот клуб и 4 гола.
В "Минай" 25-летний Лопирьонок перешел на правах аренды.
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Источник:Минай
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
03.09.2020 в 13:07
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