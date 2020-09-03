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Официально: Минай арендовал защитника Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Срок назвать "забыли"

Официально: Минай арендовал защитника Днепр-1
Новина українською

Новичком "Миная" стал игрок "Днепр-1" Максим Лопиренок.

Он играет на позиции центрального защитника. Воспитанник "Днепра". Там и начинал свою профессиональную карьеру футболиста.

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Еще за "Днепр" успел сыграть один сезон 2016/2017, а потом перешел в "Днепр-1". В этой команде Максим играл со Второй лиги и вместе с ней вышел в УПЛ. В его активе 90 игр за этот клуб и 4 гола.

В "Минай" 25-летний Лопирьонок перешел на правах аренды.

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1 Максим Лопыренок Днепр-1 Минай
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Источник:
Минай

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
03.09.2020 в 13:07
мИНАЙ..СРОЧНО БЕРИ мЕССИ,ПОКА ЕСТЬ МОМЭНТ!!!
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