Официально: Минай арендовал защитника Днепр-1

Новичком " Миная " стал игрок "Днепр-1" Максим Лопиренок.

Он играет на позиции центрального защитника. Воспитанник "Днепра". Там и начинал свою профессиональную карьеру футболиста.

Еще за "Днепр" успел сыграть один сезон 2016/2017, а потом перешел в "Днепр-1". В этой команде Максим играл со Второй лиги и вместе с ней вышел в УПЛ. В его активе 90 игр за этот клуб и 4 гола.

В "Минай" 25-летний Лопирьонок перешел на правах аренды.