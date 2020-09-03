Премьер-лига
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Динамо выступило с предложением по поводу латераля из Аргентины - СМИ
Но суммы почему-то не называют
Киевское "
Кроме киевского клуба, как убеждает в Твиттере Talleres mi pasión, игроком интересуются турецкий "Малатьяспор" и аргентинский "Эстудиантес".
Леонардо имеет контракт с "Тальерес", он рассчитан до лета 2021 года. В 84 матчах в составе команды он забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.
По данным Трансфермаркта, стоимость выкупа контракта игрока составляет 2,5 млн евро.
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
03.09.2020 в 12:59
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0
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absurdlight (Kiev)
03.09.2020 в 12:33
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