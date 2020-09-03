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Динамо выступило с предложением по поводу латераля из Аргентины - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Но суммы почему-то не называют

Динамо выступило с предложением по поводу латераля из Аргентины - СМИ
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Киевское "Динамо" якобы сделало предложение аргентинскому "Тальерес де Кордоба" по поводу правого защитника 25-летнего Леонардо Годоя.

Кроме киевского клуба, как убеждает в Твиттере Talleres mi pasión, игроком интересуются турецкий "Малатьяспор" и аргентинский "Эстудиантес".

Леонардо имеет контракт с "Тальерес", он рассчитан до лета 2021 года. В 84 матчах в составе команды он забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

По данным Трансфермаркта, стоимость выкупа контракта игрока составляет 2,5 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Чемпионат Аргентины
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
03.09.2020 в 12:59
Всё покрыто мраком!Если Суркисы взялись за него,то им выгодно,но не команде!В этом вся соль евреев!
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0
-2
absurdlight (Kiev)
03.09.2020 в 12:33
Так понимаю, что Кендзера уже перерос УПЛ
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+3
0


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