Динамо выступило с предложением по поводу латераля из Аргентины - СМИ

Киевское " Динамо " якобы сделало предложение аргентинскому "Тальерес де Кордоба" по поводу правого защитника 25-летнего Леонардо Годоя.

Кроме киевского клуба, как убеждает в Твиттере Talleres mi pasión, игроком интересуются турецкий "Малатьяспор" и аргентинский "Эстудиантес".

Леонардо имеет контракт с "Тальерес", он рассчитан до лета 2021 года. В 84 матчах в составе команды он забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

По данным Трансфермаркта, стоимость выкупа контракта игрока составляет 2,5 млн евро.