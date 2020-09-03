Минфин обжалует удовлетворение иска братьев Суркисов по поводу 350 млн долларов

В Министерстве финансов Украины отреагировали на решение Печерского районного суда Киева от 2 сентября, направленное на фактическое взыскание с "Приватбанка" почти 10 млрд гривен (350 млн долларов).

В министерстве заявили, что решение принято с нарушением норм процессуального законодательства.

Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $ 350 млн в пользу компаний братьев Суркисов (которые являются инвесторами киевского "Динамо", - ред.) и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на решение.

Напомним, что речь идет о депозитах Суркисов в "ПриватБанке", задолженность по которым они оценивают в 350 млн долларов.