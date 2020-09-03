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Минфин обжалует удовлетворение иска братьев Суркисов по поводу 350 млн долларов
После вчерашнего решения
В Министерстве финансов Украины отреагировали на
В министерстве заявили, что решение принято с нарушением норм процессуального законодательства.
Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $ 350 млн в пользу компаний братьев Суркисов (которые являются инвесторами киевского "Динамо", - ред.) и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на решение.
Напомним, что речь идет о депозитах Суркисов в "ПриватБанке", задолженность по которым они оценивают в 350 млн долларов.
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