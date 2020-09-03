Цитаишвили: Если надо будет, то будем отстаивать Луческу

Хавбек " Динамо " Георгий Цитаишвили высказал свое мнение о конфликте болельщиков и нового тренера киевлян Мирчи Луческу.

"Обидно, мы ради них играем в футбол. Хотим, чтобы они приходили и поддерживали нас, чтобы заполнялись трибуны. Бывают случаи, когда ты проигрываешь или что-то не получается, но из-за их поддержки ты играешь лучше. Обидно, что так получилось, но у каждого есть право как-то думать. Мы, футболисты, понимаем, что это выгодная сделка для нас, "Динамо" и истории клуба.

Нужны перемены. Всегда были, как говорит Игорь Суркис, "динамовские сердца", а сейчас вот такой опытнейший человек, который очень многое даст "Динамо". Сколько мы были без болельщиков из-за карантина. Важно, чтобы они поскорее поддерживали нас, нам реально их не хватает.

Если надо будет, то будем отстаивать Луческу. Я не капитан команды, не лезу в эти дела. Я молодой футболист и не должен лезть туда. У меня есть другие проблемы и вопросы. Есть взрослые Бойко, Сидорчук и Буяльский, которые и должны обсуждать этот момент. Я не знаю, может, это уже обсуждалось", - сказал Цитаишвили.