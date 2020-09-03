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Цитаишвили: Если надо будет, то будем отстаивать Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

Игроки Динамо поддерживают нового тренера

Цитаишвили: Если надо будет, то будем отстаивать Луческу
Новина українською

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили высказал свое мнение о конфликте болельщиков и нового тренера киевлян Мирчи Луческу.

"Обидно, мы ради них играем в футбол. Хотим, чтобы они приходили и поддерживали нас, чтобы заполнялись трибуны. Бывают случаи, когда ты проигрываешь или что-то не получается, но из-за их поддержки ты играешь лучше. Обидно, что так получилось, но у каждого есть право как-то думать. Мы, футболисты, понимаем, что это выгодная сделка для нас, "Динамо" и истории клуба.

Нужны перемены. Всегда были, как говорит Игорь Суркис, "динамовские сердца", а сейчас вот такой опытнейший человек, который очень многое даст "Динамо". Сколько мы были без болельщиков из-за карантина. Важно, чтобы они поскорее поддерживали нас, нам реально их не хватает.

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Если надо будет, то будем отстаивать Луческу. Я не капитан команды, не лезу в эти дела. Я молодой футболист и не должен лезть туда. У меня есть другие проблемы и вопросы. Есть взрослые Бойко, Сидорчук и Буяльский, которые и должны обсуждать этот момент. Я не знаю, может, это уже обсуждалось", - сказал Цитаишвили.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (7)
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aleks68
03.09.2020 в 18:01
было бы сказано
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.09.2020 в 17:24
Что вы плачитеся. Луческу тоже Динамовское сердце. Он играл в Динамо 14 лет и тренировал 5.
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+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.09.2020 в 17:19
Грузин- лизун
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+2
-4
avatar
Усе буде добре (Київ)
03.09.2020 в 17:17
"Є дорослі Бойко, Сидорчук та Буяльський..." А дитинці вже 20 рочків, а він все ще не дорослий.
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+2
-1
krakow (Херсон)
03.09.2020 в 16:51
К нам в Холуево,приехал Мирча...
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+2
-3
avatar
Инспектор ( )
03.09.2020 в 16:37
Почему так много швили?
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+3
-3
Onside (Чернігів)
03.09.2020 в 17:11
Тому що беруть одне інтервью і ріжуть на 10
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+2
0


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