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Остап Маркевич: У Мариуполя есть своя философия, направление, которое мы развиваем

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер азовцев рассказал о работе команды во время паузы в чемпионате

Остап Маркевич: У Мариуполя есть своя философия, направление, которое мы развиваем
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о работе команды во время паузы в чемпионате на матчи сборных.

"Мы работаем с командой не так много времени, поэтому мы хотели использовать эту паузу в чемпионате для тренировок. Тренировочный процесс у нас сейчас на первом месте.

Плюс, учитывая географическое расположение Мариуполя, нам тяжело находить команды для спаррингов. Поэтому мы на этой неделе решили провести игру с молодежным составом.

В первом круге команда все матчи проведет на выезде? Да, определенные трудности в этом есть. Но все-таки матчи сейчас проходят без зрителей. Единственный фактор, который может повлиять, это дорога. Она, конечно, тяжелая. Но она не может быть для нас оправданием, поэтому в каждой игре мы будем стараться брать максимум.

Есть у нас своя философия, направление, которое развиваем. Конечно, делаем акцент на атаку, но команда должна работать и на защиту, причем очень и очень интенсивно. Мы бы хотели, чтобы наша игра нравилась болельщикам и они приходили бы на стадион.

Молодая команда? Я очень доволен футболистами. Это очень талантливые ребята. Будем работать", - сказал Маркевич.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Мариуполь" проиграл на выезде "Александрии" (1:4), а во втором также на выезде сыграет с "Зарей".

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Aalex-696 (Немирів)
03.09.2020 в 17:58
Яка філософія, який напрямок розвитку? Повна залежність від "старшого брата", користування тим, що кротам не знадобилось. Завдання у орендуполя одне: постачання очків одному всім відомому клубу, і намагання по максимуму зіграти проти суперників цього всім відомого клубу. Ось і вся філософія.
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