Остап Маркевич: У Мариуполя есть своя философия, направление, которое мы развиваем

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о работе команды во время паузы в чемпионате на матчи сборных.

"Мы работаем с командой не так много времени, поэтому мы хотели использовать эту паузу в чемпионате для тренировок. Тренировочный процесс у нас сейчас на первом месте.

Плюс, учитывая географическое расположение Мариуполя, нам тяжело находить команды для спаррингов. Поэтому мы на этой неделе решили провести игру с молодежным составом.

В первом круге команда все матчи проведет на выезде? Да, определенные трудности в этом есть. Но все-таки матчи сейчас проходят без зрителей. Единственный фактор, который может повлиять, это дорога. Она, конечно, тяжелая. Но она не может быть для нас оправданием, поэтому в каждой игре мы будем стараться брать максимум.

Есть у нас своя философия, направление, которое развиваем. Конечно, делаем акцент на атаку, но команда должна работать и на защиту, причем очень и очень интенсивно. Мы бы хотели, чтобы наша игра нравилась болельщикам и они приходили бы на стадион.

Молодая команда? Я очень доволен футболистами. Это очень талантливые ребята. Будем работать", - сказал Маркевич.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Мариуполь" проиграл на выезде "Александрии" (1:4), а во втором также на выезде сыграет с "Зарей".