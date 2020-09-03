Новичок Олимпика: Пришло время познакомить Украину с таким футболистом, как Ибрагим Каргбо

Бельгийский нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо, который на один сезон отправился в аренду в "Олимпик" , рассказал об адаптации в команде и поделился впечатлениями от пребывания в стане дончан.

- Как ты оказался в "Олимпике", ведь перед стартом сезона в одном из интервью ты говорил, что не намерен покидать "Динамо"?

- Думаю, это взаимовыгодный союз. Я пришел сюда, чтобы помочь команде выйти на новый уровень. Присутствовал на нескольких поединках "Динамо" против "Олимпика", и у меня остались хорошие впечатления от подбора игроков донецкой команды.

Думаю, усилив несколько позиций в межсезонье, "Олимпик" сможет претендовать на более высокие места. Для меня это отличная возможность прогрессировать, ведь тренерский штаб Игоря Климовского умеет работать с молодыми футболистами. Я очень мотивирован, хочу учиться и получать новые знания и навыки от опытных футболистов, выступающих здесь.

Я чувствую в себе силы помочь "Олимпику" добиться чего-то значимого, попасть туда, где команда еще не была. Скажем, выйти в Лигу Европы. Это моя цель в этом клубе. Кто-то скажет, что это нереально, но в спорте нужно не бояться ставить себе самые амбициозные задачи.

Если это удалось "Десне" и "Колосу", то почему "Олимпик" не может туда попасть? У нас есть игроки, способные решать такие задачи. Все, что остается – сражаться на поле, отдавая всего себя.

- Захеди Шахаб стал лучшим игроком команды в прошлом сезоне и лучшим бомбардиром. Готов конкурировать с иранцем за место в старте?

- Я – боец! Именно поэтому я и стал футболистом. Куда бы я не пришел, где бы не оказался, я всегда буду биться за свое место в старте. Кто бы там не был. Шахаб старше и опытнее меня, он провел великолепный прошлый сезон и, безусловно, заслужил на все то признание и хорошие слова в свой адрес.

Есть тренировочный процесс, в котором будет видно, кто более достоин начинать матч с первых минут. Это прерогатива тренерского штаба принимать решение по составу.

Кто знает, возможно, имея двух сильных нападающих, тренер, в отдельных матчах, сможет использовать схему с двумя форвардами. У каждого из нас есть свои сильные стороны, свои козыри. Шахаб заставил говорить о себе всю футбольную Украину. Теперь пришло время познакомить ее с таким футболистом, как Ибрагим Каргбо.

- Ты уже не первый футболист, который пришёл в "Олимпик" из "Динамо". Статус футболиста гранда украинского футбола подразумевает повышенные требования. Все ждут, что вы с Бенито станете игроками, которые будут "делать разницу", давать результат. Ты готов к такому давлению?

- Есть термин, который подразумевает под собой умение справляться с давлением, - профессионализм. Я учусь и работаю над этим каждый день. Это то, с чем мне неизбежно предстоит столкнуться… Меня мотивирует давление, я к нему готов. Скажу больше, я в предвкушении дебюта за "Олимпик" в чемпионате.

- Ты принял участие в двух спаррингах "Олимпика", где команда проиграла с общим счётом 2:8. В чем причина таких результатов?

- Команда сейчас находится в процессе становления. Многие футболисты присоединились к "Олимпику" несколько дней назад. Когда на поле одновременно много разных видений игры, это убивает конструктив. Нам еще не хватает взаимопонимания. Каждый из нас играл во что-то свое… Это можно сказать и о передвижениях, и о страховке, и о атакующих действиях. Возьмем, в частности, матч против "Колоса". Видно, что их команда гораздо более сыграна, ведь футболисты уже не первый год играют вместе и знают возможности друг друга. Это сыграло ключевую роль.

Что касается второго соперника – сборной Украины U21, то здесь было еще тяжелее. На данном этапе, именно в конкретный период, нам было сложно противостоять команде, собранной из лучших молодых футболистов страны. Очень важным преимуществом украинцев был коллектив: они все друзья в жизни, у них супер-атмосфера. Что же касается нас, то мы, опять-таки, только присоединились к команде, и нам лишь предстоит укрепить связи между собой, построить настоящую футбольную семью.

Поэтому такие результаты имеют объективные причины. Я уже не говорю о том, что два матча за два дня против команд такого уровня – большая нагрузка на футболистов.

Не стоит убиваться и придавать слишком большое значение именно результату в этих матчах. Для того и проводятся контрольные поединки, чтобы у тренерского штаба была возможность увидеть ошибки и лучше ознакомиться с возможностями новичков.

2-3 матча - и вы увидите абсолютно другую картину на поле. Мы наладим коммуникацию, усвоим требования при тактических перестроениях, узнаем друг друга лучше. Тренировки, тренировки и, еще раз, тренировки…