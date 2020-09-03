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Днепр-1 в шаге от подписания экс-защитника Днепра
Дуглас вылетел в Украину на медосмотр
Экс-защитник ФК "Днепр" Дуглас Баселар в шаге от подписания контракта с "
По информации сайта FCDnipro.com, 30-летний бразилец сегодня (3 сентября) вылетает в Украину чтобы пройти медосмотр в днепровском клубе.
По соблюдении всех медицинских процедур с игроком будет подписан контракт.
Напомним, что Дуглас выступал за "Днепр" в 2013-2016 годах (1 гол в 87 матчах), выходил с командой в финал ЛЕ.
Последние два года бразилец провёл в "Шапекоэнсе", а сейчас находится в статусе свободного агента.
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Источник:Фан-сайт ФК Днепр
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Комментарии (2)
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George_D (Харьков)
03.09.2020 в 18:24
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C_Ballack (Днепр)
03.09.2020 в 18:22
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