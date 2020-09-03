Днепр-1 в шаге от подписания экс-защитника Днепра

Экс-защитник ФК "Днепр" Дуглас Баселар в шаге от подписания контракта с " Днепром-1 ".

По информации сайта FCDnipro.com, 30-летний бразилец сегодня (3 сентября) вылетает в Украину чтобы пройти медосмотр в днепровском клубе.

По соблюдении всех медицинских процедур с игроком будет подписан контракт.

Напомним, что Дуглас выступал за "Днепр" в 2013-2016 годах (1 гол в 87 матчах), выходил с командой в финал ЛЕ.

Последние два года бразилец провёл в "Шапекоэнсе", а сейчас находится в статусе свободного агента.