Луческу: Меня не волнуют ультрас Динамо, которых кто-то подталкивает

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу высказал своем мнение о конфликте с ультрас киевского клуба, которые выступают против назначения румынского специалиста.

"Меня не волнуют ультрас, которых кто-то подталкивает к этим действиям. В конце концов, это не имеет значения. Мне это не интересно.

Меня волнуют мои отношения с игроками и игра, в которую они показывают. Я профессионал, и как профессионал, я оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность передать клубу все, что накопил за эти годы в качестве опыта", - цитирует Луческу румынское издание Sport.

Напомним, что Луческу уже выиграл первый трофей для "Динамо", обыграв в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" со счетом 3:1.