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Луческу: Меня не волнуют ультрас Динамо, которых кто-то подталкивает

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер не придает особого значения акциям ультрас киевлян

Луческу: Меня не волнуют ультрас Динамо, которых кто-то подталкивает
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал своем мнение о конфликте с ультрас киевского клуба, которые выступают против назначения румынского специалиста.

"Меня не волнуют ультрас, которых кто-то подталкивает к этим действиям. В конце концов, это не имеет значения. Мне это не интересно.

Меня волнуют мои отношения с игроками и игра, в которую они показывают. Я профессионал, и как профессионал, я оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность передать клубу все, что накопил за эти годы в качестве опыта", - цитирует Луческу румынское издание Sport.

Напомним, что Луческу уже выиграл первый трофей для "Динамо", обыграв в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" со счетом 3:1.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
03.09.2020 в 18:51
Здавалось би доросла ПОВАЖНА людина І раптом знов за босом став, як папуга, вторити! Може хоч трошки поваги до себе? Може саме тому його і не сприймають більшість вболівальників Динамо.
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+1
-10
C_Ballack (Днепр)
03.09.2020 в 18:45
Так шо, совы таки прогнулись под Ахметку??
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+2
-4


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