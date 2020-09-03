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Игроки и персонал Динамо сдали плановые тесты на коронавирус

Премьер-лига
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Результаты тестирования будут известны в ближайшие дни

Игроки и персонал Динамо сдали плановые тесты на коронавирус
Новина українською

Сегодня (3 сентября) футболисты, которые остались в расположении "Динамо" во время международной паузы на матчи сборных, а также тренерский штаб и административный персонал, задействованный в подготовке первой команды, прошли плановую процедуру тестирования на наличие COVID-19.

Результаты тестов медицинский штаб "Динамо" получит в ближайшие дни.

Напомним, что сейчас команда готовится на своей базе в Вите-Литовский к ближайшим домашним матчам против черниговской "Десны" в чемпионате Украины (11 сентября) и нидерландского АЗ в квалификации Лиги чемпионов (15 сентября).

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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