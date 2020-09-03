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Каштру: Шахтер провел хороший сезон. Не сенсационный, но хороший

Премьер-лига
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Наставник горняков подвел итоги прошлого сезона

Каштру: Шахтер провел хороший сезон. Не сенсационный, но хороший
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги прошлого сезона, выделив лучшие матчи команды.

"Я ушел из дома, когда мне было 17 лет, и начал свою профессиональную жизнь с самых низов футбола. Я действительно хотел играть в Лиге чемпионов и работать в клубе, который дал бы мне возможность стать национальным чемпионом. Поэтому, когда я приезжал сюда, то понимал, какой серьезный вызов передо мной стоит.

Мы провели очень хороший сезон. Не скажу, что это был какой-то сенсационный сезон, но хороший.

Есть определенные минуты в определенных играх, которые потом оставят свой след в истории клуба. Думаю, что гол и то, как закончилась игра в Милане с "Аталантой" — это запомнится.

Также не стоит забывать о семи последних минутах в Загребе с "Динамо". Когда ты пропускаешь третий мяч на 89-й минуте — ты умираешь. Это одна из таких игр, когда ты пытаешься вдохнуть, выдыхаешь и задыхаешься. Тогда в первый раз в своей жизни я не смог смотреть на пенальти.

Я думаю, что футбол нам дает то, что мы никогда не забудем. Но если говорить глобально, если говорить в общем, я, думаю, это был хороший сезон. За пределами страны, кроме одного матча, мы не проиграли ни одного поединка", — отметил Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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