Каштру: Шахтер провел хороший сезон. Не сенсационный, но хороший

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру подвел итоги прошлого сезона, выделив лучшие матчи команды.

"Я ушел из дома, когда мне было 17 лет, и начал свою профессиональную жизнь с самых низов футбола. Я действительно хотел играть в Лиге чемпионов и работать в клубе, который дал бы мне возможность стать национальным чемпионом. Поэтому, когда я приезжал сюда, то понимал, какой серьезный вызов передо мной стоит.

Мы провели очень хороший сезон. Не скажу, что это был какой-то сенсационный сезон, но хороший.

Есть определенные минуты в определенных играх, которые потом оставят свой след в истории клуба. Думаю, что гол и то, как закончилась игра в Милане с "Аталантой" — это запомнится.

Также не стоит забывать о семи последних минутах в Загребе с "Динамо". Когда ты пропускаешь третий мяч на 89-й минуте — ты умираешь. Это одна из таких игр, когда ты пытаешься вдохнуть, выдыхаешь и задыхаешься. Тогда в первый раз в своей жизни я не смог смотреть на пенальти.

Я думаю, что футбол нам дает то, что мы никогда не забудем. Но если говорить глобально, если говорить в общем, я, думаю, это был хороший сезон. За пределами страны, кроме одного матча, мы не проиграли ни одного поединка", — отметил Каштру.