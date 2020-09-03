Каргбо: Однажды я надену футболку Интера

Бельгийский нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо, который на один сезон отправился в аренду в "Олимпик" , рассказал о своей семье, футбольной карьере и планах на будущее.

- Ибрагим, расскажи о своей семье.

- Мои родители в разводе. У каждого из них своя семья, дети. Отец – Ибрагим Каргбо (старший) в прошлом успешный футболист. Он выступал за "Фейенорд", "Шарлеруа", ФК "Брюссель", "Атлетик" (Лиссабон), "Виллем II". Играл за сборную Бельгии, даже был ее капитаном. Именно он и привил мне любовь к футболу. Сейчас он живет в Лондоне, мама - в Лионе.

- Каковы твои амбиции в футболе? Чего бы ты хотел добиться?

- У меня большие амбиции. Я верю, что был рожден для того, чтобы стать значимой фигурой в мире футбола. Я хочу, чтобы имя Ибрагим Каргбо (младший) стало известным во всем мире. Это моя мечта. Я хочу быть одним из лучших… Мне нравится Италия. А поскольку моим футбольным идолом является Ромелу Лукаку, то любимой командой – "Интер". Однажды я надену футболку этой команды. Но нужно двигаться к своей цели постепенно, шаг за шагом. Сейчас я полностью сконцентрирован на том, чтобы стать основным футболистом Олимпика.

В такие клубы, как "Динамо" не приглашают просто так. Видимо, они разглядели во мне потенциал. Сейчас моя задача выступлениями за "Олимпик" набраться уверенности и опыта и доказать, что они не ошиблись. Я намерен использовать время в аренде с максимальной пользой для себя и вернуться сильнее.

- Чем увлекаешься помимо футбола?

- Я люблю спорт. Играю в баскетбол, волейбол, когда есть такая возможность. Но, честно говоря, в Украине, преимущественно, свое свободное время я провожу наедине с собой дома или со своей девушкой, когда она приезжает в Киев из Голландии.

Изредка мы можем пойти куда-то пообедать или пройтись по магазинам с кем-то из молодых игроков "Динамо" U21. Наш переход с Бенито в "Олимпик" сблизил нас, что вполне логично: мы вместе добираемся на тренировки и, соответственно, больше времени проводим вместе.

- Какие у тебя впечатления от Украины?

- Киев – очень красивый город. Одно время я жил в Азербайджане, и когда прилетел сюда, я как будто вернулся в эту страну. Еда, дороги, которые далеко не всегда идеальны, предпочтения людей в одежде – все эти вещи показались мне похожими. Чем-то схож и менталитет, язык…