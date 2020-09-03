"Хватило 15-ти минут, чтобы убедить друг друга" - президент Колоса рассказал о подписании Селезнева

Президент "Колоса" Андрей Засуха в эфире ТК Футбол рассказал о том, как форвард Евгений Селезнев перебрался в Коваливку.

"Мы вели с Женей разговор еще до еврокубков. Надеюсь, что его опыт нам сильно поможет.

Хватило 15-ти минут, чтобы убедить друг друга. Он убедил меня, что я его хочу, а я убедил его, что он хочет играть у нас. Мы пообщались, обнялись и побежали дальше", - сказал Засуха.

Напомним, что о сроках контракта игрока клуб не распространялся, но по словам Селезнева можно было понять, что соглашение подписано по схеме 1+1.