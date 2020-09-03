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"Хватило 15-ти минут, чтобы убедить друг друга" - президент Колоса рассказал о подписании Селезнева
Переговоры были недолгими
Президент "Колоса" Андрей Засуха в эфире ТК Футбол рассказал о том, как
"Мы вели с Женей разговор еще до еврокубков. Надеюсь, что его опыт нам сильно поможет.
Хватило 15-ти минут, чтобы убедить друг друга. Он убедил меня, что я его хочу, а я убедил его, что он хочет играть у нас. Мы пообщались, обнялись и побежали дальше", - сказал Засуха.
Напомним, что о сроках контракта игрока клуб не распространялся, но по словам Селезнева можно было понять, что соглашение подписано по схеме 1+1.