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"Хватило 15-ти минут, чтобы убедить друг друга" - президент Колоса рассказал о подписании Селезнева

Премьер-лига
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Переговоры были недолгими

"Хватило 15-ти минут, чтобы убедить друг друга" - президент Колоса рассказал о подписании Селезнева
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Президент "Колоса" Андрей Засуха в эфире ТК Футбол рассказал о том, как форвард Евгений Селезнев перебрался в Коваливку.

"Мы вели с Женей разговор еще до еврокубков. Надеюсь, что его опыт нам сильно поможет.

Хватило 15-ти минут, чтобы убедить друг друга. Он убедил меня, что я его хочу, а я убедил его, что он хочет играть у нас. Мы пообщались, обнялись и побежали дальше", - сказал Засуха.

Напомним, что о сроках контракта игрока клуб не распространялся, но по словам Селезнева можно было понять, что соглашение подписано по схеме 1+1.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Источник:
ТК Футбол

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