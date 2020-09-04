Премьер-лига
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После одного проведенного матча в УПЛ Рух попрощался с защитником
В команде пробыл год
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К "Руху" Тарас Сакив присоединился в начале года.
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За это время защитник принял участие в 6 матчах за "желто-черных" в Первой лиге и в одном в УПЛ - против полтавской "Ворсклы".
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Источник:Рух
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Комментарии (2)
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nabo34
04.09.2020 в 10:21
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 09:09
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