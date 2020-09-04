  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. После одного проведенного матча в УПЛ Рух попрощался с защитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После одного проведенного матча в УПЛ Рух попрощался с защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

В команде пробыл год

После одного проведенного матча в УПЛ Рух попрощался с защитником
Новина українською

"Желто-черные" расторгли соглашение с 22-летним защитником Тарасом Сакивым по соглашению сторон. Теперь он станет свободным агентом.

К "Руху" Тарас Сакив присоединился в начале года.

Читайте такжеВорскла - Рух 5:2. Обзор матча и видео голов

За это время защитник принял участие в 6 матчах за "желто-черных" в Первой лиге и в одном в УПЛ - против полтавской "Ворсклы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Тарас Сакив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рух

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nabo34
04.09.2020 в 10:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 09:09
Явно на эмоциях президента.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...