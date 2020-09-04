После одного проведенного матча в УПЛ Рух попрощался с защитником

" Желто-черные " расторгли соглашение с 22-летним защитником Тарасом Сакивым по соглашению сторон. Теперь он станет свободным агентом.

К "Руху" Тарас Сакив присоединился в начале года.

За это время защитник принял участие в 6 матчах за "желто-черных" в Первой лиге и в одном в УПЛ - против полтавской "Ворсклы".