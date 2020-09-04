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Экс-игрок Полесья объяснил, почему играл за команду из оккупированной Луганщины
Уехать из Алчевска возможности не было
Алексей Лобов, игрок ковалевского "Колоса", с которым накануне разорвало арендное соглашение житомирское "Полесье", из-за его выступления за команду из "ЛНР", рассказал свою версию обстоятельств, сложившихся на оккупированной Луганщине.
Возможности сразу покинуть оккупированную территорию ни в семьи, ни тем более у него самого, заметил Алексей, вообще не было.
Я продолжал играть в алчевской "Стали". Через полгода команду переименовали в ЦСКА НМ, я продолжал играть там. В тот момент и в том возрасте и подумать не мог, что футбол будет настолько переплетен с политикой. А сейчас это факт. Я просто продолжал заниматься любимым делом, не подозревал, что для кого-то это может быть обидно.
Никогда не поддерживал и не прославлял "ЛНР" или "ДНР", у меня была одна цель - играть в футбол. Мои родители никогда не поддерживали и не участвовали в поддержке "ЛНР" и "ДНР". Как только появилась возможность покинуть территорию, я ею воспользовался.
Мы не можем под одну гребенку брать всех - одно дело форс-мажорные жизненные обстоятельства, другое - умышленные действия. Я не был во Львове и не убегал 2014-го в Алчевск, я родился там и вырос. Я не получал паспорта псевдореспублик или Российской Федерации, я - гражданин Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную территорию.
Считаю, что никто из героев не имеет права проявлять желание поставить меня на колени просто потому, что у них такое радикальное восприятие жизни. Нужно перестать делить жизнь на синих и красных, левых и правых, бандеровцев и ватников.
Если хотим мира и единения, то любое государство начинается с человека, а не наоборот. Ко всему добавлю, что хочу играть здесь и быть частью Украины. В будущем на соревнованиях прославлять честь Украины, чтобы миллионы украинцев от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя гордились своим единым государством.