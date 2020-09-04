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Экс-игрок Полесья объяснил, почему играл за команду из оккупированной Луганщины

Премьер-лига
(5 голосов)

Уехать из Алчевска возможности не было

Экс-игрок Полесья объяснил, почему играл за команду из оккупированной Луганщины
Новина українською

Алексей Лобов, игрок ковалевского "Колоса", с которым накануне разорвало арендное соглашение житомирское "Полесье", из-за его выступления за команду из "ЛНР", рассказал свою версию обстоятельств, сложившихся на оккупированной Луганщине.

Возможности сразу покинуть оккупированную территорию ни в семьи, ни тем более у него самого, заметил Алексей, вообще не было.

Я продолжал играть в алчевской "Стали". Через полгода команду переименовали в ЦСКА НМ, я продолжал играть там. В тот момент и в том возрасте и подумать не мог, что футбол будет настолько переплетен с политикой. А сейчас это факт. Я просто продолжал заниматься любимым делом, не подозревал, что для кого-то это может быть обидно.

Никогда не поддерживал и не прославлял "ЛНР" или "ДНР", у меня была одна цель - играть в футбол. Мои родители никогда не поддерживали и не участвовали в поддержке "ЛНР" и "ДНР". Как только появилась возможность покинуть территорию, я ею воспользовался.

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Мы не можем под одну гребенку брать всех - одно дело форс-мажорные жизненные обстоятельства, другое - умышленные действия. Я не был во Львове и не убегал 2014-го в Алчевск, я родился там и вырос. Я не получал паспорта псевдореспублик или Российской Федерации, я - гражданин Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную территорию.

Считаю, что никто из героев не имеет права проявлять желание поставить меня на колени просто потому, что у них такое радикальное восприятие жизни. Нужно перестать делить жизнь на синих и красных, левых и правых, бандеровцев и ватников.

Если хотим мира и единения, то любое государство начинается с человека, а не наоборот. Ко всему добавлю, что хочу играть здесь и быть частью Украины. В будущем на соревнованиях прославлять честь Украины, чтобы миллионы украинцев от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя гордились своим единым государством.

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В статье: Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ДНР и ЛНР Алексей Лобов Алчевск
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Источник:
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Комментарии (31)
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krakow (Херсон)
04.09.2020 в 13:43
Долго парень готовился к ответу. Судя по пафосу,речь составлял пропагандон местного разлива,близкий к опзж и прочей саранче.Самое смешное,что не раскаивается,а наоборот наезжает.Наглючий типок.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
04.09.2020 в 13:38
Больным КАСТРЮЛЕГОЛОВЫМ никогда его не понять.Иначе они бы и не были кастрюлеголовыми.А если еще они и шароварно-диванные патриоты,то другого от них и не ожидаемо.
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0
-2
Algrab (Костопiль)
04.09.2020 в 13:41
тварино, закрийся.Таких, як ти, бабуїнів, треба переселяти навіки в рассєю.
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0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
04.09.2020 в 13:10
сердцебоьные бараны которые верят на слово этому сепару и просят простить его идите на йух!!!
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+4
-2
белорус (Киев)
04.09.2020 в 13:03
надо дать парню шанс
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+2
-7
avatar
Полiccя (Житомир)
04.09.2020 в 13:19
и тем самым дать сигнал остальным предателям ? мол вас всех приймут с распростертыми руками поймут и простят ? Нет! такого не будет по крайней мере в Житомире
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+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
04.09.2020 в 13:32
...где нибудь в Беларуси
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.09.2020 в 13:00
Черговий брехливий пітарас. Все воно розуміло коли грало за цей убогий недоклуб з Алчевська. Наче йому тоді було 9 років, що він чогось не розумів. Є герої звідти, такі як Степан Чубенко,і є такі голодаючі тунці як цей.
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+4
-3
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
04.09.2020 в 12:43
Он играл на территории Украины или нет?
Ответить
+5
-3
FC Energy (Новая Каховка)
04.09.2020 в 12:38
Мы хотим вернуть Крым и Донбасс обратно в Украину, закончить войну. Но одновременно с тем, считаем всех их до единого предателями. Разжигаем рознь ещё больше. Как радикализм может помочь объединить Украину и начать развиваться? "Там" есть люди, которые не бросили дом и всё ещё ждут и верят, что смогут вернуться в Украину, и они всё ещё украинцы.
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+6
-9
Dimoncho (Kharkov)
04.09.2020 в 12:46
Абсолютно поддерживаю. Очевидно, не всем в нашей стране нужен мир и объеденение страны мирным путём. Это очень грустно. Есть подозрение, что такого рода радикалы кем-то спонсируются...
Ответить
+6
-6
белорус (Киев)
04.09.2020 в 13:03
кем они спонсируюся, не гони чушь
+4
-1
avatar
Полiccя (Житомир)
04.09.2020 в 13:26
ты хочешь сказать , что ультрас Полесье Житомир кем то спонсируются ??? Чудак на букву "М" сходи к врачу проверься
+2
0
Hanter44 (Baburka)
04.09.2020 в 13:42
Кем спонсируются? А теми кто наживался на войне.Теми,кому не жаль молодых ребят гибнущих засчищая их интересы
0
0
prockop4uck (Киев)
04.09.2020 в 12:56
Именно. Плюсану.
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+4
-3
avatar
Полiccя (Житомир)
04.09.2020 в 13:24
радикализм??? а убивать 16 летнего парня лишь за то , что у него на рюкзаку висела сине-желтая ленточка !! а прызывы убивать лишь за украинский язык !!! так что нет, спасибо пусть лобов и ему подобные 3,14здуют в свою дырляндию в шахты
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
04.09.2020 в 13:26
Я не писал о том, что там нет скотов и нет влияния России. Но такие не все. А ведь точно также российская пропаганда нас всех считает нацистами.. сечешь?
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.09.2020 в 13:27
Ключове слово пропаганда, нормальна людина не піддасться пропаганді,а лише заангажована та тупа.
0
0
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Полiccя (Житомир)
04.09.2020 в 13:30
FC Energy (Новая Каховка)Нормальный человек не будет играть за команду "народной милиции "
0
0
krakow (Херсон)
04.09.2020 в 13:49
Да,хотим вернуть.Только территории.Судьба населения,абсолютно никого не будет интересовать.
Ответить
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.09.2020 в 12:25
коротше, цей поц висрав "бредни сумасшедшего" а ви типу ковтайте це лайно з його лугандонівської горлянки... що воно меле - хто ХОТІВ виїхати з того пекла мордору, ті виїхали відразу (у 2014, ну добре 2015, 2016 максимум) але ж не 2019-2020 це просто черговий "ватнік" який думає що голуб миру (а за бугром вже бабло не капає)
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+6
-7
viajador (село Засраче)
04.09.2020 в 12:21
Незнання не звільняє від відповідальності.
Ответить
+6
-6
avatar
beatles (Крижопіль)
04.09.2020 в 12:19
Дык, мальчик, никто тебе ничего не говорит, занимайся "любимым делом", но только не с нами! там много таких людей, чего уж там? Есть те кто дальше в милиции служит(а что? дело-то любимое), в армию пошли (не было возможности выехать, почему бы и не послужить?), работают в администрации города, на производствах...словом, твоя родина теперь ТАМ, спасибо, что приезжал в гости! Не болей и мой руки с мылом.
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+4
-6
prockop4uck (Киев)
04.09.2020 в 12:54
Ничего. Осенью снова проголосуешь за слуг олигархов и придешь на форум плакаться как так получилось
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+2
-4
килия12 (Одесса)
04.09.2020 в 12:08
НАЙУХ С ПОЛЯ!С(п)ИДР!
Ответить
+5
-6
FC Energy (Новая Каховка)
04.09.2020 в 12:04
а кто говорил про квартиру? опять же, с чего вы решили, что имеете право кого-либо осуждать? с такими людьми не быть нам едиными.
Ответить
+2
-5
panas1 (Кременчуг)
04.09.2020 в 11:48
Не было возможности выехать ? Ну ну.
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+8
-10
FC Energy (Новая Каховка)
04.09.2020 в 11:53
Представь себе, такое бывает. И далеко не все готовы бросить всё и уехать, обстоятельств ты не знаешь и осуждать права не имеешь.
Ответить
+6
-7
avatar
Полiccя (Житомир)
04.09.2020 в 12:00
есть люди которые бросили новенькую с только сделанным ремонтом квартиру и переехали с Крыма в Одессу . Играть за клуб "народной милиции" это несмываемый позор так , что " нехай щастить"
+6
-6
Acsakal (Kharkov)
04.09.2020 в 12:31
З одного боку, хлопець дійсно підмочив свою репутацію. З іншого боку, він сам зізнався: був молодий, дурний, політикою не цікавився... Врешті-решт свій вибір він зробив на користь України. То чим він гірший за тих футболістів (артистів, робітників, нафтовиків, водіїв...), хто ЗАРАЗ їде заробляти в країні-агресорі??? Може Марув, Білик, Потап є більшими "патріотами"? Може є більшим патріотом зелений преЗЕдент, який вже після того, як рф напала на Україну продовжував крутити з ними бізнес і навіть отримував гранти на кіновиробництво від уряду пуйла? А зараз зелене сцикло наїжжає на атовців, волонтерів, влогерів і зливає Україну кремлю. То спробуй вийти на мітинг проти зеленої зради, а не хизуватися своєю "принциповістю" проти хлопця, який виживав, як міг, а не богатів на зраді України.
+7
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.09.2020 в 13:02
Вони усі так виправдовуються: маладой, дурной, так і Чикатило казав на суді,що його просто любили діти та жінки.
+2
-2


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