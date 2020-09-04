Экс-игрок Полесья объяснил, почему играл за команду из оккупированной Луганщины

Алексей Лобов, игрок ковалевского "Колоса", с которым накануне разорвало арендное соглашение житомирское "Полесье", из-за его выступления за команду из "ЛНР", рассказал свою версию обстоятельств, сложившихся на оккупированной Луганщине.

Возможности сразу покинуть оккупированную территорию ни в семьи, ни тем более у него самого, заметил Алексей, вообще не было.

Я продолжал играть в алчевской "Стали". Через полгода команду переименовали в ЦСКА НМ, я продолжал играть там. В тот момент и в том возрасте и подумать не мог, что футбол будет настолько переплетен с политикой. А сейчас это факт. Я просто продолжал заниматься любимым делом, не подозревал, что для кого-то это может быть обидно. Никогда не поддерживал и не прославлял "ЛНР" или "ДНР", у меня была одна цель - играть в футбол. Мои родители никогда не поддерживали и не участвовали в поддержке "ЛНР" и "ДНР". Как только появилась возможность покинуть территорию, я ею воспользовался.

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