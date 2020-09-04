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Федорчук рассказал, как получил приглашение в Рух и чего сегодня не хватает команде

Премьер-лига
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Которая только что вышла в УПЛ

Федорчук рассказал, как получил приглашение в Рух и чего сегодня не хватает команде
Новина українською

Опорный полузащитник львовского новичка УПЛ "Руха" Валерий Федорчук описал свою новую львовскую команду и объяснил свою роль в ней.

- Валерий, насколько неожиданным для вас было прекращение сотрудничества с "Мариуполем"?

- Не могу сказать, что очень. В принципе, где-то к тому шло. Это нормально, потому что, судя по всему, клуб решил изменить кадровый вектор - пошли опытные футболисты, то есть произошло омоложение состава.

- Тогда был неожиданным вариантом с "Рухом" и насколько быстро все "срослось"?

- Мне позвонил Игорь Михайлович Дедышин. Я приехал во Львов, мы с ним встретились. Разговор получился долгим и обстоятельным. По его итогам пожали друг другу руки и обо всем договорились. Меня все устраивает в "Рухе".

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- Какие есть первые впечатления от новой команды?

- Любой команде есть куда расти. Нашей тоже. По моему мнению, самое главное для нас сейчас - перестроиться в сознании. Понять, что между УПЛ и Первой лигой очень большая разница. И эта разница, прежде всего, в плане мышления. Чем быстрее это сделаем, тем быстрее придут результаты.

- Исторически самый важный матч "Руха" в топ-дивизионе вы начали на скамейке запасных. То есть имели возможность увидеть команду «извне» и «изнутри». Что скажете?

- Те ошибки, которые могли простить соперники в Первой лиге, нам не простят в УПЛ. Есть потенциал. Команда взрослеет. Верю, что все наладится.

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В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов)
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Источник:
УПЛ

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