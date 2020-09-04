Президент Руха инициирует расторжение соглашения города с Карпатами по стадиону Украина

Депутат Львовского городского совета и президент " Руха " Григорий Козловский выступил на сессии с инициативой передать стадион "Украина" от " Карпат " (которые его арендуют за 1 гривну в год) в коммунальную собственность города.

Козловский подготовил официальное обращение, чтобы понять, на каких условиях руководство готово отдать стадион.

Если помните, Андрей Иванович [Садовый], мы вместе писали этот договор в городском совете, затем на исполкоме это вместе лоббировали, чтобы на стадионе действительно был хозяин, который отвечал бы всем критериям. Правила игры были следующие: стадион принадлежит точно так же и ФК "Карпаты", и ФК "Львов", и ФК "Рух", и, возможно, в будущем, если появится какой-то профессиональный клуб, чтобы все эти клубы имели совершенно равные права. А сегодня нам пришел счет, что одна игра на стадионе стоит 135 000 гривен. То есть город отдал этот стадион бесплатно, а теперь ПФК "Львов" и ФК "Рух" выставили счета ...Мы попросили предоставить калькуляцию, по начислении этих 135 000 гривен. Но ответа до сих пор так и не получили. Думаю, его и не будет.

Поэтому, по словам Козловского, на следующей сессии он будет инициировать расторжение городским советом соглашения по стадиону "Украина", чтобы он принадлежал коммунальному предприятию.

У нас есть человек, который очень качественно занимается развитием спорта - Антон Никулин [начальник городского управления спорта]. Я буду просить Антона, буду просить депутатов и думаю, что до конца месяца мы это решим. ФК "Карпаты" дали нам все основания этот договор расторгнуть. И если надо платить деньги (за проведение матчей) - то лучше мы будем платить их городу, а не неизвестно кому.

Напомним, что львовские "Карпаты" на выходные стартуют в последней из профессиональных - Второй лиге ПФЛ.