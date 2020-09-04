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Президент Руха инициирует расторжение соглашения города с Карпатами по стадиону Украина

Премьер-лига
(1 голосов)

Как депутат городского совета Львова

Президент Руха инициирует расторжение соглашения города с Карпатами по стадиону Украина
Новина українською

Депутат Львовского городского совета и президент "Руха" Григорий Козловский выступил на сессии с инициативой передать стадион "Украина" от "Карпат" (которые его арендуют за 1 гривну в год) в коммунальную собственность города.

Козловский подготовил официальное обращение, чтобы понять, на каких условиях руководство готово отдать стадион.

Если помните, Андрей Иванович [Садовый], мы вместе писали этот договор в городском совете, затем на исполкоме это вместе лоббировали, чтобы на стадионе действительно был хозяин, который отвечал бы всем критериям.

Правила игры были следующие: стадион принадлежит точно так же и ФК "Карпаты", и ФК "Львов", и ФК "Рух", и, возможно, в будущем, если появится какой-то профессиональный клуб, чтобы все эти клубы имели совершенно равные права.

А сегодня нам пришел счет, что одна игра на стадионе стоит 135 000 гривен. То есть город отдал этот стадион бесплатно, а теперь ПФК "Львов" и ФК "Рух" выставили счета ...Мы попросили предоставить калькуляцию, по начислении этих 135 000 гривен. Но ответа до сих пор так и не получили. Думаю, его и не будет.

Поэтому, по словам Козловского, на следующей сессии он будет инициировать расторжение городским советом соглашения по стадиону "Украина", чтобы он принадлежал коммунальному предприятию.

У нас есть человек, который очень качественно занимается развитием спорта - Антон Никулин [начальник городского управления спорта]. Я буду просить Антона, буду просить депутатов и думаю, что до конца месяца мы это решим. ФК "Карпаты" дали нам все основания этот договор расторгнуть. И если надо платить деньги (за проведение матчей) - то лучше мы будем платить их городу, а не неизвестно кому.

Напомним, что львовские "Карпаты" на выходные стартуют в последней из профессиональных - Второй лиге ПФЛ.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Карпаты (Львов) стадион Украина Григорий Козловский Львов
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Комментарии (5)
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Конфуцій (Львів)
04.09.2020 в 15:09
Підкажіть, в якому місці цієї заяви Козловський любить Карпати всім серцем?))
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0
-3
Vantala (Kharkiv)
04.09.2020 в 16:27
Любить Карпаты и любить хитрож*пых бизнесменов с их мутными схемами - это разные вещи.
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0
-2
Lion Killer (Львів)
04.09.2020 в 16:29
Ти карпати де тут побачив? Я бачу тут поламану іграшку Диінського.
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0
-2
avatar
Prideman (Lviv)
04.09.2020 в 16:50
А до чого тут любов? Карпатам дали стадіон в оренду за 1 грн., тобто безкоштовно вважай, а ви виставляєте рахунок за 1 матч на 135 000 грн. при чому без жодних пояснень чому саме 135 000, а не 140 000 чи 130 000. І ще маєте совість обурюватися?
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0
0
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 14:58
Пусть все будут в равных условиях и платить будут все, в том числе и Карпаты. С Галича эти Карпаты или еще откуда
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