Днепр-1 подписал Дугласа, Матеуса - не будет - СМИ

" Днепр-1 " заключил соглашение сроком на год с финалистом Лиги Европы-2014/15 в составе днепровского "Днепра" бразильцем Дугласом, информирует ТаТоТаке.

После детального медосмотра руководство СК "Днепр-1" подписало контракт с бывшим игроком "Днепра". За последние годы 31-летний бразильский защитник принадлежал "Сан-Паулу", но на правах аренды выступал в португальском "Шапекоенсе". А в команду Дмитрия Михайленко пришел свободным агентом.

Этим летом "Днепр-1" интересовался еще одной звездой эпохи Рамоса и Маркевича - Матеусом Лейте. Но 37-летнего вингера отказались отпускать с китайского "Шицзячжуан Эвер Брайт".