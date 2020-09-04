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Днепр-1 подписал Дугласа, Матеуса - не будет - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Не отпустили китайцы

Днепр-1 подписал Дугласа, Матеуса - не будет - СМИ
Новина українською

"Днепр-1" заключил соглашение сроком на год с финалистом Лиги Европы-2014/15 в составе днепровского "Днепра" бразильцем Дугласом, информирует ТаТоТаке.

После детального медосмотра руководство СК "Днепр-1" подписало контракт с бывшим игроком "Днепра". За последние годы 31-летний бразильский защитник принадлежал "Сан-Паулу", но на правах аренды выступал в португальском "Шапекоенсе". А в команду Дмитрия Михайленко пришел свободным агентом.

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Этим летом "Днепр-1" интересовался еще одной звездой эпохи Рамоса и Маркевича - Матеусом Лейте. Но 37-летнего вингера отказались отпускать с китайского "Шицзячжуан Эвер Брайт".

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В статье: Дуглас СК Днепр-1 Днепр-1 Матеус Лейте Насименто
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
04.09.2020 в 15:25
А Матеус и не нужен. 37 лет. Ну куда. Скорости уже точно нет. Даже для УПЛ это не усиление
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
04.09.2020 в 15:23
Ну вот это неплохо, даже хоть он и не в лучших кондициях.
Ответить
+3
0
avatar
witcher_r (Киев)
04.09.2020 в 15:58
Уважаемый,смотреть нужно матчи Матеуса,он бежит сейчас огого,в упл так не бегут,он в форме дай боже каждому,гол в последнем туре положил хороший.Он будет зимой,свободным,а берут его на дальнейшую работу в скаутсуом отделе.
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0
-2
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 15:16
А может Шапекоенсе из Бразилии?
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+5
0
Сеш (Дніпро)
04.09.2020 в 15:23
Именно так
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+1
0
ЖИТОМИР (Житомир)
04.09.2020 в 15:13
хороший игрок
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+5
0


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