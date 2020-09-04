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Днепр-1 подписал Дугласа, Матеуса - не будет - СМИ
Не отпустили китайцы
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После детального медосмотра руководство СК "Днепр-1" подписало контракт с бывшим игроком "Днепра". За последние годы 31-летний бразильский защитник принадлежал "Сан-Паулу", но на правах аренды выступал в португальском "Шапекоенсе". А в команду Дмитрия Михайленко пришел свободным агентом.
Этим летом "Днепр-1" интересовался еще одной звездой эпохи Рамоса и Маркевича - Матеусом Лейте. Но 37-летнего вингера отказались отпускать с китайского "Шицзячжуан Эвер Брайт".