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Рух определился с домашним стадионом на УПЛ
И с присутствием болельщиков
Домашние матчи "
Ближайший состоится в субботу, 12 сентября.
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В гости к "Руху" приедет действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер". Начало матча - в 19:30.
Болельщики "желто-черных", как отмечают в клубе, смогут поддержать львовскую команду непосредственно на стадионе.
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Источник:Рух
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