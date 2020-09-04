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Рух определился с домашним стадионом на УПЛ

Премьер-лига
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И с присутствием болельщиков

Рух определился с домашним стадионом на УПЛ
Новина українською

Домашние матчи "желто-черных" в сезоне 2020/21 пройдут на "Арене Львов".

Ближайший состоится в субботу, 12 сентября.

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В гости к "Руху" приедет действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер". Начало матча - в 19:30.

Болельщики "желто-черных", как отмечают в клубе, смогут поддержать львовскую команду непосредственно на стадионе.

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В статье: Арена Львов УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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