Официально: Исландец Вильхамссон покинул Колос

" Колос" официально объявил о том, что 26-летний исландский форвард Арни Вильхамссон покинул команду.

Сообщается, что футболист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Ранее СМИ писали о том, что футболист тяжело переживал длительный разрыв с родными и своей девушкой (которая является профи-футболисткой и играет за "Лион") из-за пандемии COVID-19.

Напомним, что Вильхамссон стал игроком "Колоса" в ноябре 2019-го года в качестве свободного агента. Всего нападающий провел за ковалевский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.