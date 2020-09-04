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Официально: Исландец Вильхамссон покинул Колос

Премьер-лига
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По семейным обстоятельствам

Официально: Исландец Вильхамссон покинул Колос
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"Колос" официально объявил о том, что 26-летний исландский форвард Арни Вильхамссон покинул команду.

Сообщается, что футболист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Ранее СМИ писали о том, что футболист тяжело переживал длительный разрыв с родными и своей девушкой (которая является профи-футболисткой и играет за "Лион") из-за пандемии COVID-19.

Напомним, что Вильхамссон стал игроком "Колоса" в ноябре 2019-го года в качестве свободного агента. Всего нападающий провел за ковалевский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Колос (Ковалевка) Арни Вильхамссон
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Источник:
ФК Колос

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