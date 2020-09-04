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Жуниор Мораес - лучший игрок Шахтера в августе

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард получил большинство голосов болельщиков

Жуниор Мораес - лучший игрок Шахтера в августе
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес признан лучшим игроком команды в августе.

В голосовании болельщиков на сайте и в соцсетях клуба Жуниор набрал большинство голосов и опередил Тайсона, Алана Патрика и Маркоса Антонио.

Напомним, в августе Жуниор Мораес сыграл во всех 5 матчах команды: на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Нападающий сделал дубль в поединке Лиги Европы с "Вольфсбургом" (3:0) и забил один из мячей "Базелю" (4:1). Также он отметился ассистом во встрече с "Колосом" в УПЛ и голом в ворота "Динамо" в Суперкубке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
04.09.2020 в 18:24
не удивительно, он же в Динамо играл, а Динамовцы всегда самые лучшее!
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