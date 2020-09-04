Каштру: В Лиге Европы Шахтер мог пройти дальше. А мог и раньше закончить

3 сентября, в день рождения Луиша Каштру, в эфире Shakhtar TV интервью с главным тренером "горняков".

Наставник подвел итоги сезона-2019/20, назвал лучшие матчи, рассказал об идеях и тактике, дал ответы на многие вопросы.

О треугольниках в средней линии

– Я думаю, самое главное для команды, чтобы идея была установлена. Но нам не нужно, чтобы была занята строго определенная зона поля, нет. Футболисты не приклеены к своим позициям, они должны видеть, что происходит и чего требует игра, какие зоны открыты и какие нужно занимать. Когда мы говорим о треугольниках или ромбах, мы говорим о линиях передач. Очень важно, чтобы команда обеспечивала комфорт тому, кто с мячом. Когда игрок с мячом и у него три линии передачи – это не то же самое, что всего одна линия для паса. Футболисты "Шахтера" передают эту картинку комфортной игры.

О полуфинале Лиги Европы

– У человека нет лимита. Всегда можно добраться дальше. Часто контексты выстраивают вокруг нас определенные стены, но нет – у нас всегда есть возможность завтра делать лучше, чем сегодня. Общество строит определенные шаблоны наших действий, поведения, многое нам не дают видеть, ограничивают нас. Мы не должны это принимать. Не должны принимать, что те команды могут туда добраться, а эти – нет. Так не бывает. Могла ли моя команда пройти дальше? Могла. Все зависит от нас. А могли и раньше закончить. Это игра. Всегда есть куда расти. Мы можем прибавлять, становиться лучше. Это касается и меня.

О Дарио Срне

– Кроме того, что Дарио хороший друг, он великолепнейший профессионал. Срна прекрасно понимает, что и как устроено в "Шахтере", и постоянно помогает нам. Думаю, во многих клубах есть определенные проблемы с коммуникацией и организацией, а у нас все хорошо. Дарио здорово помогает в этих процессах, и мы знаем, что он всегда подстрахует. И он также может всегда ожидать любой помощи с нашей стороны. Мы – семья.

О самом ценном подарке

– Если в детстве я хотел какую-то игрушку, в 16–18 лет – что-то из гардероба, то сейчас приближаюсь к тому возрасту, когда ценишь не что-то материальное. Возможно, это искренность, действительно настоящее "поздравляю". Общество очень бедствует на искренность и правдивость. Когда мы глаза в глаза видим, что для нас по-настоящему хотят хорошего и когда тебя искренне поздравляют, это отлично. Я согласен, что какие-то материальные вещи важны для нашей повседневной жизни. Но то, по чему я сейчас больше всего скучаю, что мне больше всего бы запомнилось и понравилось, это телефонный звонок моей мамы. Я его уже никогда не получу. Это, возможно, самое ценное, чего я хотел бы на свой день рождения.