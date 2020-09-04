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Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Додо - самый большой прирост в цене

Премьер-лига
(1 голосов)

Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Додо - самый большой прирост в цене
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

Лидером по-прежнему остался полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который подорожал на 3 млн евро и теперь его стоимость составляет 19 млн евро.

На втором месте расположился хавбек "Шахтера" Тете, который подорожал на 1,5 млн евро и теперь стоит 17 млн евро.

Третья строчка у защитника "Динамо" Виталия Миколенко, который стал дороже на 4 млн евро, теперь его цена – 13 млн евро.

Наибольший рост цены отмечен у защитника горняков Додо, который прибавил в цене больше всех в чемпионате – плюс 6,4 млн евро. Сейчас его стоимость – 10 млн.

Защитник "горняков" Николай Матвиенко с 4 млн подорожал до 9 млн. Форвард "Динамо" Владислав Супряга теперь стоит 7 млн евро, он подорожал на 4,3 млн евро. Хавбек "Шахтера" Алан Патрик прибавил в цене 3,2 млн евро, теперь он стоит 8 млн.

Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Додо - самый большой прирост в цене - изображение 1
Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Додо - самый большой прирост в цене - изображение 2
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В статье: Алан Патрик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Додо Николай Матвиенко Виктор Цыганков Владислав Супряга Виталий Миколенко Тете
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (10)
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alex 66 (Кременчуг)
04.09.2020 в 21:23
Ни один уважающий зарубежный клуб не возьмет Цыганка к себе - хрусталь в футболе не в цене уже.....только ДК его все.
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0
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.09.2020 в 21:12
За счет каих качеств подорожал Супряга?
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
04.09.2020 в 21:15
неплохо провел сезон в днепре.
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+2
-1
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 21:16
Суркис с Коломойским денег хотят
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0
-2
alex 66 (Кременчуг)
04.09.2020 в 21:24
За три голевича в ворота ДК))))
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
04.09.2020 в 20:34
Самый большой треш - это то, что Коноплянка вырос в цене)
Ответить
+3
0
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 21:14
Так это уметь надо. Вот Женя, что в Испании,что Германии не играл, зато имел самую высокую зарплату. Здесь то же самое
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+1
0
миг-25 (киев)
04.09.2020 в 20:05
У всех донецких вместо имен- поросячьи клички- Додо Тете типа Ниф ниф Наф наф и Нуф нуф Но из бомжацкого питомника резко до нуля упали в цене после вчерашнего матча такие клоуны- как КоКо -ПяПя и МорМор
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+2
-8
Impressed (Украина)
04.09.2020 в 20:42
как таких Земля носит?
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+5
-1
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 21:07
Ты просто не понимаешь, что дебилы есть везде, в том числе и здесь. Просто таких надо игнорировать
+3
-1


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