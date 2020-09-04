Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Додо - самый большой прирост в цене

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ .

Лидером по-прежнему остался полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который подорожал на 3 млн евро и теперь его стоимость составляет 19 млн евро.

На втором месте расположился хавбек "Шахтера" Тете, который подорожал на 1,5 млн евро и теперь стоит 17 млн евро.

Третья строчка у защитника "Динамо" Виталия Миколенко, который стал дороже на 4 млн евро, теперь его цена – 13 млн евро.

Наибольший рост цены отмечен у защитника горняков Додо, который прибавил в цене больше всех в чемпионате – плюс 6,4 млн евро. Сейчас его стоимость – 10 млн.

Защитник "горняков" Николай Матвиенко с 4 млн подорожал до 9 млн. Форвард "Динамо" Владислав Супряга теперь стоит 7 млн евро, он подорожал на 4,3 млн евро. Хавбек "Шахтера" Алан Патрик прибавил в цене 3,2 млн евро, теперь он стоит 8 млн.