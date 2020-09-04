Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата
Центральный матч тура состоится в воскресенье 20 сентября
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 3 тура
3 тур
18 сентября (пятница)
"Днепр-1" - "Мариуполь" 19:00
19 сентября (суббота)
"Александрия - "Ворскла" 14:00
"Ингулец" - "Десна" 17:00
"Динамо" - "Львов" 19:30
20 сентября (воскресенье)
"Олимпик" - Минай" 14:00
"Заря" - "Шахтер" 17:00
"Рух" - "Колос "19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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