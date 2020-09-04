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Денис Попов: Победа над Шахтером уже позади. Настраиваемся на следующие матчи
Защитник Динамо залечил травму и готовится к следующим матчам
Защитник "
- Настроение хорошее, тренируюсь, слава Богу, без ограничений. Поэтому все хорошо.
- Привыкли уже к требованиям нового тренерского штаба?
- Конечно, уже прошло достаточно времени. В принципе, стараемся выполнять все то, чего он требует от нас, и вроде бы неплохо получается.
- Забыли уже о победе над "Шахтером"?
- Конечно, этот матч уже позади. Настраиваемся на следующие матчи. Впереди у нас очень важные поединки, поэтому нужно уже думать о них.
- С АЗ уже начали знакомиться, собирать информацию?
- Нет, у нас сначала матч с "Десной", а уже потом будем думать об АЗ. Самый важный – следующий матч, нужно готовиться к каждой игре.
- Как думаешь, голландцы – самый тяжелый вариант из тех, которые могли нам выпасть?
- Мне трудно дать оценку, наверное, более профессионально сможет сказать тренер. На мой взгляд, это хороший соперник, в Нидерландах до последнего тура боролись за чемпионство с "Аяксом".
- Наверняка, ты смотрел матч сборной против Швейцарии. Какое впечатление произвела игра?
- Главное – результат. Конечно, болел за наших, поддерживал их.
- С ребятами общался после победы?
- Нет, не звонил никому. Просто порадовался за них.
- Сильная сейчас мотивация получить вызов в национальную команду?
- Для начала нужно полноценно тренироваться и стабильно играть. Конечно, это мечта играть за сборную. И не просто получать вызов, а играть и показывать свои лучшие качества.
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