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Динамо в субботу сыграет с Колосом. Место и время начала матча киевский клуб не сообщает

Премьер-лига
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Динамо в субботу сыграет с Колосом. Место и время начала матча киевский клуб не сообщает
Новина українською

Несмотря на паузу в чемпионате, которая образовалась из-за матчей сборных, "Динамо" продолжает готовиться к официальным матчам.

В рамках этой подготовки "Динамо" в ближайшую субботу 5 августа проведет спарринг с "Колосом".

Место и время началa игры клуб не сообщает.

Также в субботу, 5 сентября, юношеская команда "Динамо" U-19 сыграет спарринг с молодежкой "Колоса" U-21. Эта игра состоится также в субботу 5 августа на клубной базе "Динамо" в Вите-Литовской. Начало встречи – в 11:30.

Также официальный Youtube-канал киевлян запланировал трансляцию матча молодежных команд, трансляции основы в расписании канала пока что нет.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Динамо

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