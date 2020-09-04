  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес: Свой самый красивый гол августа забил в Суперкубке в ворота Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес: Свой самый красивый гол августа забил в Суперкубке в ворота Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Нападающий признан игроком месяца в Шахтере

Мораес: Свой самый красивый гол августа забил в Суперкубке в ворота Динамо
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, который был признан лучшим игроком команды в августе, подвел итоги месяца.

– Жуниор, болельщики "Шахтера" назвали тебя лучшим игроком августа, с чем мы и поздравляем! Как относишься к подобному признанию и награде?

– Спасибо большое за поздравления! Я очень рад, потому что в "Шахтере" выступает много больших футболистов. И когда тебя признают лучшим игроком месяца, это значит, что ты хорошо выполнил свою работу. Поэтому я счастлив. Но нужно поздравить всех, кто находился со мной на поле, потому что в одиночку я бы не смог добиться ничего.

– Какой матч августа тебе запомнился больше других и какой из забитых тобой мячей был самым красивым?

– Думаю, наиболее важной стала игра с "Колосом". Не забив два пенальти, нам психологически было очень тяжело. Но мы проделали хорошую работу и в итоге добились позитивного результата и победили со счетом 3:1. А самый красивый гол – в Суперкубке Украины в ворота "Динамо" ударом головой. К сожалению, это нам не помогло выиграть трофей.

– Ты рассчитываешь каждый месяц становиться лучшим игроком "Шахтера"?

– В первую очередь я хочу помогать своей команде, ведь самое важное – побеждать в каждом матче. Индивидуальные награды тоже имеют значение, но они не самоцель. Я буду продолжать усердно работать на благо клуба. Вот это для меня самое главное.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar news

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
04.09.2020 в 22:59
А эта мартышка после вчерашнего позора-еще не утопилась?
Ответить
+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.09.2020 в 22:53
И самый полезный :)))
Ответить
0
0
megrivan (Курячі Лози)
04.09.2020 в 22:29
Все ж таки є серед українців талановіті гравці-бомбардири!
Ответить
+2
0
hemp4367 (Київ)
04.09.2020 в 22:27
А, толку?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...