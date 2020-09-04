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Мораес: Свой самый красивый гол августа забил в Суперкубке в ворота Динамо
Нападающий признан игроком месяца в Шахтере
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, который
– Жуниор, болельщики "Шахтера" назвали тебя лучшим игроком августа, с чем мы и поздравляем! Как относишься к подобному признанию и награде?
– Спасибо большое за поздравления! Я очень рад, потому что в "Шахтере" выступает много больших футболистов. И когда тебя признают лучшим игроком месяца, это значит, что ты хорошо выполнил свою работу. Поэтому я счастлив. Но нужно поздравить всех, кто находился со мной на поле, потому что в одиночку я бы не смог добиться ничего.
– Какой матч августа тебе запомнился больше других и какой из забитых тобой мячей был самым красивым?
– Думаю, наиболее важной стала игра с "Колосом". Не забив два пенальти, нам психологически было очень тяжело. Но мы проделали хорошую работу и в итоге добились позитивного результата и победили со счетом 3:1. А самый красивый гол – в Суперкубке Украины в ворота "Динамо" ударом головой. К сожалению, это нам не помогло выиграть трофей.
– Ты рассчитываешь каждый месяц становиться лучшим игроком "Шахтера"?
– В первую очередь я хочу помогать своей команде, ведь самое важное – побеждать в каждом матче. Индивидуальные награды тоже имеют значение, но они не самоцель. Я буду продолжать усердно работать на благо клуба. Вот это для меня самое главное.