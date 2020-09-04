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Рух вошел в пул телеканалов Футбол - СМИ
Домашние матчи львовян будут показывать Футболы
Новичок УПЛ "
Ранее сообщалось, что львовский клуб вел переговоры о трансляциях с медиагруппой "1+1".
Таким образом, 11 из 14-ти команд УПЛ подтвердили свое сотрудничество с "Футболами".
Ранее киевское "Динамо" объявило о заключении годичного контракта с телеканалом "2+2". Кроме того, домашние матчи "Днепра-1" будет транслировать канал "УНИАН", а "Заря" продолжает переговоры с телетранслятором, намереваясь получить более выгодные финансовые условия.
Напомним, что ближайший домашний матч в УПЛ "Рух" проведет 12 сентября против "Шахтера" на "Арене-Львов".