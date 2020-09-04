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Рух вошел в пул телеканалов Футбол - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Домашние матчи львовян будут показывать Футболы

Рух вошел в пул телеканалов Футбол - СМИ
Новина українською

Новичок УПЛ "Рух" пополнил число команд Украинской Премьер-лиги, домашние матчи которых будут транслировать телеканалы "Футбол", сообщает Террикон.

Ранее сообщалось, что львовский клуб вел переговоры о трансляциях с медиагруппой "1+1".

Таким образом, 11 из 14-ти команд УПЛ подтвердили свое сотрудничество с "Футболами".

Ранее киевское "Динамо" объявило о заключении годичного контракта с телеканалом "2+2". Кроме того, домашние матчи "Днепра-1" будет транслировать канал "УНИАН", а "Заря" продолжает переговоры с телетранслятором, намереваясь получить более выгодные финансовые условия.

Напомним, что ближайший домашний матч в УПЛ "Рух" проведет 12 сентября против "Шахтера" на "Арене-Львов".

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В статье: ТК Футбол Рух (Львов)
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Источник:
Террикон

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Комментарии (1)
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Байкал (Lviv)
04.09.2020 в 21:59
Здався Грицько. А понти колотив,що в нього є своє НТА і йому нічого більше не треба. Але рейтинг Руху на території України дуже малий,тож дивилися б матчі Руху жінки футболістів,родичі та сусіди.А так буде бачити вся Україна ,як Грицька хлопці повну торбу будуть отримувати
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