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Колос в спарринге обыграл Оболонь. Исаенко оформил дубль

Премьер-лига
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Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу команды Костышина

Колос в спарринге обыграл Оболонь. Исаенко оформил дубль
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Сегодня, 4 сентября "Колос" провел спарринг со столичной "Оболонью".

Игра проходила на НТКУ им.Банникова и завершилась со счетом 3: 1 в пользу команды Руслана Костышина. При этом, главный тренер Коваливке выпустил во втором тайме сразу семь игроков "Колоса" U-21.

"Колос" свои голы забил в первом тайме - дубль на счету арендованного у "Динамо" Евгения Исаенко и один мяч в активе Ореховского. "Оболонь" ответила лишь однажды, размочив счет в середине второго тайма.

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В статье: Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка) Евгений Исаенко
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Источник:
ФК Колос

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