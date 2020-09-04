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Колос в спарринге обыграл Оболонь. Исаенко оформил дубль
Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу команды Костышина
Сегодня, 4 сентября "
Игра проходила на НТКУ им.Банникова и завершилась со счетом 3: 1 в пользу команды Руслана Костышина. При этом, главный тренер Коваливке выпустил во втором тайме сразу семь игроков "Колоса" U-21.
"Колос" свои голы забил в первом тайме - дубль на счету арендованного у "Динамо" Евгения Исаенко и один мяч в активе Ореховского. "Оболонь" ответила лишь однажды, размочив счет в середине второго тайма.
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Источник:ФК Колос
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