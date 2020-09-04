Колос в спарринге обыграл Оболонь. Исаенко оформил дубль

Сегодня, 4 сентября " Колос " провел спарринг со столичной "Оболонью".

Игра проходила на НТКУ им.Банникова и завершилась со счетом 3: 1 в пользу команды Руслана Костышина. При этом, главный тренер Коваливке выпустил во втором тайме сразу семь игроков "Колоса" U-21.

"Колос" свои голы забил в первом тайме - дубль на счету арендованного у "Динамо" Евгения Исаенко и один мяч в активе Ореховского. "Оболонь" ответила лишь однажды, размочив счет в середине второго тайма.