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Мариуполь попрощался с Путрей и продлил у Шахтера аренду Кирюханцева

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник играет в аренде в Мариуполе уже 4-й сезон

Мариуполь попрощался с Путрей и продлил у Шахтера аренду Кирюханцева
Новина українською

ФК "Мариуполь" объявил о том, что 22-летний полузащитник Илья Путря покидает команду.

Хавбек выступал за азовцев с лета 2018 года и за это время провел 15 матчей в составе первой команды и забил 2 гола.

Также клуб объявил о том, что защитник Игорь Кирюханцев продолжит свое выступление за мариупольскую команду.

Аренда игрока, правами на которого владеет "Шахтер", продлена на один сезон.

Отметим, что в аренде в "Мариуполе" Игорь выступает с лета 2017 года. За это время Кирюханцев провел 54 матча и забил 3 гола в Премьер-лиге (в сезоне 2019/20 – 23 игры, 3 гола) и 5 матчей в Лиге Европы.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Илья Путря Игорь Кирюханцев
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Источник:
ФК Мариуполь

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