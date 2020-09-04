Мариуполь попрощался с Путрей и продлил у Шахтера аренду Кирюханцева

ФК "Мариуполь" объявил о том, что 22-летний полузащитник Илья Путря покидает команду.

Хавбек выступал за азовцев с лета 2018 года и за это время провел 15 матчей в составе первой команды и забил 2 гола.

Также клуб объявил о том, что защитник Игорь Кирюханцев продолжит свое выступление за мариупольскую команду.

Аренда игрока, правами на которого владеет "Шахтер", продлена на один сезон.

Отметим, что в аренде в "Мариуполе" Игорь выступает с лета 2017 года. За это время Кирюханцев провел 54 матча и забил 3 гола в Премьер-лиге (в сезоне 2019/20 – 23 игры, 3 гола) и 5 матчей в Лиге Европы.