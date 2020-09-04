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Игорь Кошман подписал контракт с ФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок и тренер уже работали вместе в Грузии

Игорь Кошман подписал контракт с ФК Львов
Новина українською

ФК "Львов" подписал контракт с 25-летним атакующим хавбеком Игорем Кошманом.

По словам пресс-службы клуба, с игроком оформлено "долгосрочное соглашение". В своем новом клубе хавбек взял №9.

Также отмечается, что футболист провел с командой все предсезонные сборы.

Отметим, что в Украине Кошман поиграл за "Металлист 1925", донецкий "Металлург", "Таврию" и ряд клубов из низших дивизионов. Последним местом выступлений полузащитника был грузинский ФК "Шевардени 1906".

Стоит отметить, что с главным тренером "Львова" Георгием Цецадзе пути игрока тоже пересекались. В сезоне 2018/2019 годов хавбек выступал за грузинский ФК "Самтредиа", которым в то время как раз руководил наш нынешний наставник львовян.

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В статье: ФК Львов Игорь Кошман Георгий Цецадзе
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (1)
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Володимирович (Кременчуг)
04.09.2020 в 23:48
Вихованець кременчуцької школи ! Чекаємо на Галату в складі Ворскли!
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