Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Олимпик, Динамо – Колос и другие спарринги команд УПЛ
Команды УПЛ продолжают набирать форму
Сегодня, 5 сентября, ряд клубов УПЛ проведут товарищеские встречи между собой.
Расписание матчей:
- 11:00 Шахтер – Олимпик
- 17:00 Заря – Александрия
- 17:00 Днепр-1 – Ингулец
- Динамо – Колос (время начала встречи еще не определено)
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