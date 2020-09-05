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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Олимпик, Динамо – Колос и другие спарринги команд УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды УПЛ продолжают набирать форму

Шахтер – Олимпик, Динамо – Колос и другие спарринги команд УПЛ
Новина українською

Сегодня, 5 сентября, ряд клубов УПЛ проведут товарищеские встречи между собой.

Расписание матчей:

  • 11:00 Шахтер – Олимпик
  • 17:00 Заря – Александрия
  • 17:00 Днепр-1 – Ингулец
  • Динамо – Колос (время начала встречи еще не определено)
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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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