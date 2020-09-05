Михайличенко вернулся к работе спортивного директора Динамо

Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко вернулся к работе в столичном клубе.

"Динамо" официально не объявляло о возвращении 57-летнего украинца на ранее занимаемый пост, но его фамилия появилась в списке менеджмента киевлян.

57-летний специалист вернулся на пост спортивного директора киевлян. Ранее в этой должности он работал с 2013 по 2019-й годы, после чего тренировал первую команду киевлян в сезоне 2019/20.