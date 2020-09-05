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Михайличенко вернулся к работе спортивного директора Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист работал в этой должности с 2013 по 2019 год

Михайличенко вернулся к работе спортивного директора Динамо
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко вернулся к работе в столичном клубе.

"Динамо" официально не объявляло о возвращении 57-летнего украинца на ранее занимаемый пост, но его фамилия появилась в списке менеджмента киевлян.

57-летний специалист вернулся на пост спортивного директора киевлян. Ранее в этой должности он работал с 2013 по 2019-й годы, после чего тренировал первую команду киевлян в сезоне 2019/20.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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REAL7stranger (Кропивницький)
05.09.2020 в 12:31
динамівські серця повертаються...
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Dimka26 (Чернигов)
05.09.2020 в 12:22
Он любовник суркиса или я не могу понять. Почему он его держит в структуре. Ведь Миха ноль. И в управлении и в тренерстве
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simargl (Чернигов)
05.09.2020 в 12:14
Радость-то какая !
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