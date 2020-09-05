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Михайличенко вернулся к работе спортивного директора Динамо
Специалист работал в этой должности с 2013 по 2019 год
Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко вернулся к работе в столичном клубе.
"Динамо" официально не объявляло о возвращении 57-летнего украинца на ранее занимаемый пост, но его фамилия появилась в списке менеджмента киевлян.
57-летний специалист вернулся на пост спортивного директора киевлян. Ранее в этой должности он работал с 2013 по 2019-й годы, после чего тренировал первую команду киевлян в сезоне 2019/20.
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Комментарии (3)
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REAL7stranger (Кропивницький)
05.09.2020 в 12:31
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Dimka26 (Чернигов)
05.09.2020 в 12:22
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simargl (Чернигов)
05.09.2020 в 12:14
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