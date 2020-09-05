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Шахтёр уступает Олимпику в товарищеском матче

Премьер-лига
(4 голосов)

Сыграл даже Бутко

Шахтёр уступает Олимпику в товарищеском матче
UA-Футбол
Новина українською

В донецком дерби на стадионе имени Банникова в Киеве действующий чемпион Украины уступил представителю нижней шестёрки УПЛ по итогам прошлого сезона.

Оба гола номинальный андердог забил до перерыва: отличились Шахаб, который замкнул фланговый прострел, и Завийский после индивидуального прохода. В конце матча "горняки" один гол всё-таки забили: самый активный игрок последних минут Фернандо реализовал один из своих нескольких моментов.

В целом, о структуре игры говорить много не приходится. Если состав "Олимпика" ещё был приближён к оптимальному, то у "Шахтёра" не хватало многих футболистов основного состава, которые сейчас находятся в расположении сборных.

"Шахтёр" - "Олимпик" 1:2
Голы: Фернандо 83 - Шахаб 12, Завийский 39
"Шахтёр": Гриценко (Турбаевский 46), Додо (Сиприано 63), Витао, Пихаленок (Мампасси 46), Сиприано (Бутко 46, Козик 84), Майкон, Маркос (Пихаленок 68), Алан Патрик (Дентиньо 46), Тете (Шостак 84), Тайсон (Фернандо 68), Фернандо (Судаков 53)
"Олимпик" (старт): Кичак, Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский, Бенито, Тейшейра, Шахаб
Предупреждения: Майкон 44 - Завийский 15

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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Shilov 2020 (Кировоград )
05.09.2020 в 13:58
При такой игре говорить что Шахта главная команда страны смешно! Резерва нет а молодняк сидит и протирает штаны на скамье!
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+3
-2
avatar
Инспектор ( )
05.09.2020 в 13:13
При стольких заменах у Шахтера, игра ни о чем. Кроме одного. Резерва НЕТ
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+3
-1
миг-25 (киев)
05.09.2020 в 13:05
Да Бомжам сейчас тяжело -ведь ТРИ игрока мирового уровня (Пятов Коноплянка и Мораес) феерят за Сборную Украины и всеми силами пытаются ПОМЕШАТЬ ей побеждать в матче со Швейцарией
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+5
-7
lajkonik
05.09.2020 в 13:51
игроки мирового уровня вкдк даже в состав не попадают
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+2
-4
Unselfish (Белая Церковь )
05.09.2020 в 14:26
Бущан(Лажаря старПятова, держат, просто потому что...), Попов(травма), Шабанов(травма), Циганков(был бы правшой, коноплянку даже в сборную не вызвали бы), Буяльский(травма+ Зина и Малина), Сидорчук(потому, что ничем не лучший Степаненко есть) ничем не хуже игроков Шахтера.
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
05.09.2020 в 14:34
*Лажарь
0
0
alex.belogubko (одесса)
05.09.2020 в 12:55
Каштру едь к семье --пригласите ГРИГОРЬЧУКА
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+2
-7


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