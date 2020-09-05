Шахтёр уступает Олимпику в товарищеском матче

В донецком дерби на стадионе имени Банникова в Киеве действующий чемпион Украины уступил представителю нижней шестёрки УПЛ по итогам прошлого сезона.

Оба гола номинальный андердог забил до перерыва: отличились Шахаб, который замкнул фланговый прострел, и Завийский после индивидуального прохода. В конце матча "горняки" один гол всё-таки забили: самый активный игрок последних минут Фернандо реализовал один из своих нескольких моментов.

В целом, о структуре игры говорить много не приходится. Если состав "Олимпика" ещё был приближён к оптимальному, то у "Шахтёра" не хватало многих футболистов основного состава, которые сейчас находятся в расположении сборных.

"Шахтёр" - "Олимпик" 1:2

Голы: Фернандо 83 - Шахаб 12, Завийский 39

"Шахтёр": Гриценко (Турбаевский 46), Додо (Сиприано 63), Витао, Пихаленок (Мампасси 46), Сиприано (Бутко 46, Козик 84), Майкон, Маркос (Пихаленок 68), Алан Патрик (Дентиньо 46), Тете (Шостак 84), Тайсон (Фернандо 68), Фернандо (Судаков 53)

"Олимпик" (старт): Кичак, Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский, Бенито, Тейшейра, Шахаб

Предупреждения: Майкон 44 - Завийский 15