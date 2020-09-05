Путря продолжит карьеру в Черноморце. Норенков усилит Мариуполь

Следующим местом работы полузащитника Ильи Путри станет одесский "Черноморец". Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Напомним, что в последние годы хавбек защищал цвета "Мариуполя". Вчера клуб объявил, что он покидает приазовскую команду в статусе свободного агента.

В то же время, в Мариуполь отправится экс-полузащитник "моряков" - Денис Норенков. Завтра приазовцы проведут контрольный матч против своей молодёжной команды, в котором Остап Маркевич посмотрит футболиста в деле.

Последним местом работы Норенкова была "Волынь". До этого с 2015 года с перерывами он выступал за "Черноморец". Также некоторое время игрок защищал цвета харьковского "Гелиоса" и одесской "Жемчужины".